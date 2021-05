Antrenorul lui FC Viitorul, după calificarea în finala barajului pentru Conference League: 'Ni s-a oferit o oportunitate nesperată'

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Cătălin Anghel, a declarat joi seară, după calificarea în finala barajului pentru Conference League, că aceasta este “o oportunitate nesperată”, de care formaţia sa trebuie să profite.

"Aşa cum am anticipat, a ieşit un joc disputat, un joc cu cinci goluri. A şi plăcut ochiului, au fost faze de poartă de ambele părţi. Cred că în seara asta am fost mai inspiraţi, am avut continuitate în acţiuni, iar echipa s-a exprimat aşa cum ne dorim. O să facem în aşa fel încât să alcătuim o echipă care să poată să fie şi proaspătă în măsura posibilităţilor. Mergem la Sepsi să ne calificăm. Aşa cum am discutat şi cu băieţii, ni s-a oferit o oportunitate nesperată şi trebuie să luăm partea pozitivă şi să facem totul pentru a ne califica. Au fost meciuri foarte apropiate şi deocamdată ne concentrăm la ce avem de făcut mai departe”, a spus Anghel, potrivit Digi Sport.

Formaţia FC Viitorul a învins, joi seară, la Buzău, cu scorul de 3-2, echipa Chindia Târgovişte, în semifinalele barajului din Liga 1 pentru Conference League, meci la care a revenit de la 0-1.

Au marcat: Daniel Popa ‘6, Vadim Raţă ‘64 / Andrei Artean ’38, Ely Fernandes ’49, Juvhel Tsoumou ‘86

FC Viitorul va juca, duminică, la Sfântu Gheorghe, pentru un loc în Conference League cu Sepsi, locul 4 în play-off.