Antrenorul lui FCSB, Bogdan Argeș Vintilă: 'Nu cred că e surprinzător că Tănase a fost pe bancă, am încercat să blochez mijlocul lor'

Antrenorul lui FCSB, Bogdan Argeș Vintilă, a declarat, duminică, în urma partidei dintre FCSB și CFR Cluj, scor 0-0, că este foarte important că echipa pregătită de el a reușit să obțină un punct împotriva campioanei României, potrivit Mediafax.

”A fost un meci echilibrat, prima repriză ne-a aparţinut, ei au avut iniţiativa în a doua. E un punct câştigat, până la urmă! Atmosfera a fost un plus enorm, mă bucur că au revenit suporterii. Nu cred că e surprinzător că Tănase a fost pe bancă, am încercat să blochez mijlocul lor, iar cât timp a fost pe teren Pintili ne-a ieşit foarte bine. Aşa cum ştim, CFR are un joc puternic, de angajament, aveam şi noi nevoie de asemenea jucători, de asta Tsomou a rămas pe dreapta şi Harlem pe stânga. Să ţină de mingi, să dubleze. Harlem are calitate, iar faptul că a mai slăbit un pic este doar în avantajul său. Dar am întâlnit o echipă bună care a ştiut să fragmenteze cât a avut nevoie. Sigur că da, toţi jucătorii au şansa lor, Hora e un jucător de bază, am trei atacanţi şi două posturi de atacanţi, e concurenţă”, a declarat Bogdan Argeș Vintilă, la sfârșitul partidei, pentru DigiSport.

În următoarea etapă, FCSB va întâlni Academica Clinceni. Echipa lui Bogdan Vintilă ocupă locul nouă în clasamentul Ligii 1, în spatele lui FC Botoșani și în fața lui Dinamo București.