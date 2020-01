Antrenorul lui Gaziantep, Marius Șumudică, despre oferta Universității Craiova: 'Există o chimie, dar nu putem avansa'

Marius Șumudică a vorbit, joi, despre posibilitatea de a deveni antrenorul Universității Craiova, anunță MEDIAFAX.

”Trebuie să recunosc, există nişte prieteni comuni cu Mihai Rotaru care fac pressing pe tot terenul. Încearcă să purtăm discuţii. Craiova este o echipă frumoasă, am fost la nunta lui Găman şi mă oprea toată lumea şi mă ruga să vin antrenor. Cu suporteri pătimaşi, mi s-ar potrivi mie. Sunt mândru, oraşul ăla arde pentru fotbal şi mă doreşte pe mine ca antrenor, am văzut şi în sondaje că sunt de departe pe primul loc. Craiova atrage. Acum 6 luni m-am întâlnit cu Rotaru, mi-a spus să nu mai zic că vreau la Craiova că mă omoară suporterii. Va veni ziua când vom lucra împreună cu şanse reale la titlu”, a declarat, la Digi Sport, antrenorul lui Gaziantep, Marius Șumudică.

Deși spune că există o chimie cu Universitatea Craiova, Șumudică exclude ideea de a-i antrena pe craioveni: ”Există o chimie, dar nu putem avansa, am o clauză, am semnat încă un an la Gaziantep. E departe de a se realiza. Câştig aici destul de bine, o sumă cu 6 zerouri pentru staff-ul meu, am şansa de a mă exprima ca antrenor. Eu sunt sub contract, mai am un an şi jumătate, chiar ieri am fost votat cel mai bun antrenor străin din istorie, mă simt foarte bine aici”.