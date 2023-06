Antrenorul lui Inter Milano: Finala Ligii Campionilor, 'o mare oportunitate de a scrie istorie'

Finala Ligii Campionilor este "o mare oportunitate de a scrie istorie", a declarat vineri antrenorul lui Inter Milano, Simone Inzaghi, cu o zi înaintea meciului dintre echipa sa şi Manchester City, din ultimul act al celei mai importante competiţii intercluburi din fotbalul european, relatează AFP.

"Mijlocul va fi cu siguranţă una din cheile meciului, dar toate părţile terenului vor fi importante. Va trebui să alergăm, cu inimă dar şi cu inteligenţă. Trebuie să rămânem concentraţi, trebuie să dăm totul (...). Ştim că va fi o mare oportunitate de a scrie istorie. Vom face tot ce putem, vom face eforturile împreună. Împreună este cuvântul cheie", a afirmat Inzaghi într-o conferinţă de presă.

"Pentru noi este al 57-lea meci al sezonului. A fost un sezon foarte lung, cu suişuri şi coborâşuri. În momentele grele, noi am progresat şi am crescut. Am pierdut mai mulţi jucători din cauza accidentărilor, dar tot grupul a muncit mult, eforturile lor ne-au dus până la Istanbul. Nu i-aş da pe jucătorii mei pentru nimic în lume, mi-au oferit o bucurie uriaşă în ultimii doi ani", a spus antrenorul lui Inter, potrivit Agerpres.

"Ştim ce jucător e Haaland, cât e de puternic. Sigur că vom fi ochii pe el, dar şi pe toţi ceilalţi jucători. Toată echipa lui Inter va trebui să se apere, nu doar pentru a-l opri pe Haaland, ci întreaga echipă a lui Manchester City. Sunt buni să se apere, să atace, sunt foarte puternici", a mai spus tehnicianul echipei lombarde.

Finala Ligii Campionilor la fotbal, Manchester City - Inter Milano, are loc sâmbătă, pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul, de la ora 22:00.