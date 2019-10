Antrenorul Poli Iaşi, după victoria cu CFR Cluj: 'O victorie frumoasă, îi felicit pe băieţi'

Antrenorul Poli Iaşi, Mihai Teja, a declarat că echipa sa a câştigat şi datorită norocului meciul cu CFR Cluj, benificiind în acelaşi timp de un adversar obosit de partidele din Liga Europa, potrivit news.ro.

"O victorie frumoasă, îi felicit pe băieţi, mă bucur că prima victorie vine după multe meciuri chiar în faţa liderului, în faţa echipei care ne reprezintă în Europa şi lucrul acesta este foarte important pentru noi. Băieţii au avut ambiţie, au avut dorinţă şi iată că am câştigat până la urmă. Am avut rezultate bune la echipele la care am fost, împotriva CFR-ului, dar nu este o reţetă. Astăzi am făcut un joc bun, cu o ambiţie foarte mare. Am întâlnit poate şi CFR Cluj o echipă obosită, dar este meritul băieţilor şi suntem bucuroşi că am câştigat. CFR are în lot două echipe, chiar trei dacă ne gândim la numărul jucătorilor şi la valoarea lor, dar astăzi norocul a fost şi de partea noastră, băieţii au jucat bine, tactic am stat foarte bine în teren şi până la urmă am câştigat. În România aşa este, dacă câştigi o dată eşti cel mai bun, dacă pierzi eşti cel mai slab. Nu ştiu câţi dne dădeau şanse să câştigăm în faţa CFR-ului, dar în fotbal nimic nu este imposibil şi trebuie să crezi în tot ceea ce faci. Gallego a intrat foarte bine în joc, el nu s-a antrenat zece zile, l-am ţinut în lot pentru că nu mai aveam alţi jucători. Avem un lot restrâns, nu foarte mare din punct de vedere numeric şi mă bucur că acei jucători care intră îşi fac datoria", a declarta Teja, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CFR Cluj a fost învinsă, luni, în deplsare, la Botoşani, cu scorul de 2-1 (1-1), de Poli Iaşi, în ultimul meci al etapei a XIV-a a Ligii I. Clujenii au avut 1-0, dar au pierdut din nou după ce au jucat în cupele europene, ieşenii întorcând scorul după două greşeli ale portarului Arlauskis.

Au marcat: Passaglia '45, Gallego '76 / Costache 10.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj rămâne lider, cu 27 de puncte, locul 2 este ocupat de FC Viitorul, cu 25 de puncte, iar CSU Craiova este pe locul 3, cu 24 de puncte.

Gaz Metan Mediaş şi Astra ocupă locurile 4, respectiv 5, cu câte 22 de puncte.

Poli Iaşi a urcat pe locul 6, cu 21 de puncte, devansând FCSB, care a coborât pe locul 7, tot cu 21 de puncte, dar cu un golaveraj mai slab.