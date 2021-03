Antrenorul Uwe Neuhaus a fost dat afară de la Arminia Bielefeld, echipă nou-promovată în Bundesliga

Antrenorul echipei Arminia Bielefeld, Uwe Neuhaus, a fost demis luni seara de conducerea clubului nou-promovat în Bundesliga, care se află sub spectrul ameninţării cu retrogradarea, a anunţat gruparea germană, scrie AFP.

Oficialii clubului au anunţat că vor anunţa în curând numele succesorului, potrivit agerpres.ro.

De asemenea, va părăsi banca tehnică şi Peter Nemeth, antrenorul secund.

''Din cauza situaţiei în care ne aflăm, am decis de comun acord să iniţiem o schimbare. Continuăm să fim convinşi că echipa noastră are calităţile necesare pentru a-şi atinge obiectivul sportiv. Schimbarea are rolul de a da un nou impuls echipei'', a declarat directorul sportiv, Samir Arabi.

Arminia Bielefeld se află pe locul 16 (din 18) în clasament, cu 18 puncte, fiind serios ameninţată de retrogradare.