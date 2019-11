Antrenorul Victor Piţurcă: 'O să-l învăţ eu pe Ivan mişcarea autentică de vârf, pentru că asta a fost meseria mea'

Antrenorul Victor Piţurcă a promis că îl va învăţa pe Andrei Ivan mişcările de atacant, astfel încât el să devină cel mai bun vârf din România, anunță news.ro.

"Le-am am spus jucătorilor că vreau să jucăm în aceeaşi manieră cum am făcut-o cu Voluntariul şi să marcăm 3, 4, 5 goluri. Asta le-am spus şi am avut noroc că aşa s-a întâmplat. De fapt nu a fost noroc, a fost evoluţia jucătorilor, care a fost una foarte bună şi s-a văzut pe tabelă. (n.r. - despre arbitraj) Eu am simţit că am avut noi nişte momente când trebuia să primim penaltiuri, nu le-am primit, asta a fost, aşa s-a întâmplat şi la meciul cu FCSB, la care am avut penalti şi am pierdut trei puncte, aşa s-a întâmplat şi cu Clinceniul, şi cu Iaşiul şi nu prea am zis nimic noi şi nu zicem. Ivan este un jucător care poate deveni un fotbalist foarte important pentru echipa naţională, o să vedeţi că el în continuare o să joace din ce în ce mai bine şi o să crească foarte mult în valoare. Am avut nenumărate discuţii cu el. Neavând reuşite ca vârf a început să zică . I-am spus nu, joci tot vârf, joci atacant, fiindcă ăsta eu cred că este postul tău. Şi când o învăţa el mişcarea autentică de vârf - şi o să-l învăţ eu, că asta a fost meseria mea - o să vedeţi că o să fie cel mai bun vârf din România. A fost o fază la care eu le cer jucătorilor mei când scapă singur cu portarul, din zona în care sunt, să se întoarcă puţin şi să lovească mingea către colţul lung, aşa a făcut şi a marcat fără niciun fel de probleme. Mihăilă, de obicei, când lua mingea pleca deja în sprint şi adversarul era la 10-15 metri de el. I-am spus că nu e bine ceea ce face, să se ducă ca şi când ar trage de timp şi să rupă ritmul şi nu-l mai prinde nimeni, pentru că el are viteză debordantă dacă îşi pune în funcţiune această mişcare foarte bine. O să vedeţi că o să marcheze goluri multe şi o să devină un jucător mult mai valoros decât este momentul actual. Am auzit că ar fi apărut nişte zvonuri, că mi-ar fi spus cineva tactica de joc... (n.r. - a dinamoviştilor) Nu mai e Geană (n.r. - Neagoe) antrenor la Dinamo, noi am văzut toate meciurile pe care le-a jucat Dinamo, ne-am făcut jocul nostru, nu a fost neapărat o tactică am, am jucat la fel cum am făcut-o cu Clinceniul, cu Voluntariul, foarte agresiv în jumătatea adversă. Am încercat să jucăm mult pe margine şi apoi şi echipa adversă a greşit şi am reuşit noi să înscriem, ceea ce e foarte important. Cred că săptămâna viitoare, până joi, vineri, va fi montat gazonul", a declarat Pişurcă, al microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CS Universitatea Craiova a învins, luni, pe teren propriu, la Drobeta-Turnu Severin, cu scorul de 4-1 (3-0), echipa FC Dinamo, în ultimul meci al etapei a XV-a a Ligii I. Dinamoviştii se îndepărtează de play-off, în urma acestei înfrângeri, în timp ce oltenii au revenit pe podiumul Ligii I, după ce au fost daţi jos de acolo de Astra, care a învins, tot luni, pe Poli Iaşi, cu 4-0.

Au marcat: Ivanov '20, A. Ivan '31 şi '45+2, Mihăilă '86 / Nistor '57.

Dinamovistul Robert Moldoveanu a marcat la scorul de 0-0 un gol, anulat pentru ofsaid.