Anul 2020 ar putea fi cel în care PSG sparge blestemul în Liga Campionilor

Anul 2020, în care Paris Saint-Germain împlineşte cinci decenii de la înfiinţare, ar putea fi cel mai potrivit moment pentru ca echipa, cu fotbalistul vedetă Neymar în fine la capacitate maximă, să spargă blestemul în Liga Campionilor, competiţie unde nu a mai trecut de optimile de finală din 2016, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Schema s-a repetat de câteva ori pentru PSG: parcurs aproape perfect în faza grupelor, evoluţii seducătoare în meciul tur din optimi, apoi "black out" inexplicabil în retur. De la funesta "remontada" a Barcelonei în 2017 (4-0 în tur, 1-6 în retur), la improbabilul "come back" al lui Manchester United în sezonul trecut (2-0 în tur în deplasare, 1-3 acasă în retur), parizienii au avut parte de un şir de deziluzii.Neymar a fost cumpărat în 2017 pentru o sumă record, 222 milioane, dar nu i-a putut ajuta în optimi pe parizieni din cauza unor accidentări.Motiv de a-i aduce la disperare pe milioanele de fani ai lui PSG din lumea întreagă, tot mai numeroşi, atraşi de poziţionarea glamour şi lifestyle, dar şi pe proprietarii qatarieni, care n-au ezitat să cheltuiască masiv începând din 2011 pentru a-şi oferi o constelaţie de vedete capabilă să câştige Liga Campionilor.Suporterii şi observatorii vor să creadă că ora cadoului a venit în fine în 2020, când clubul împlineşte 50 de ani.

Dacă sunt multe motive de speranţă, PSG datorează asta atât primei părţi de sezon reuşite (campioană de toamnă în Ligue 1, câştigarea grupei din Liga Campionilor în faţa lui Real Madrid), cât şi creşterii turaţiei lui Neymar, alături de Kylian Mbappe.



În cel mai bun meci al său în acest sezon, 5-0 cu Galatasaray la începutul lui decembrie, "Ney" a arătat în 90 de minute un rezumat al calităţilor cu care nu a putut contribui în partidele decisive din februarie-martie, de la incursiuni rapide cu balonul la picior până la gesturi menite să îmbunătăţească atmosfera din cadrul lotului.



Cel mai bun exemplu? Acel penalty oferit lui Edinson Cavani, idolul suporterilor devenit o rezervă în criză de încredere, pentru a pune capăt faimosului "penaltygate", sursă de tensiune între cele două vedete pariziene începând din 2017.



"Este un gest frumos din partea sa, sunt foarte bucuros, fiindcă am spus mereu: este un băiat cu o inimă mare", a reacţionat antrenorul Thomas Tuchel. "Provocarea este să arate asta tuturor. Sper că va fi un simbol pentru echipă şi acest sezon", a continuat tehnicianul.



De la cuvinte la fapte, Neymar a confirmat apoi că se simte din nou bine în capitala Franţei, la patru luni după transferul să ratat la Barca



"De ce să-mi doresc să plec de aici? Mai am doi ani de contract, echipa continuă să progreseze. Trebuie să rămânem concentraţi asupra acestui sezon ca să facem lucrurile bine şi să câştigăm cât mai multe trofee", a mărturisit el pentru France Football.



"În acest sezon, obiectivul e Liga Campionilor", a subliniat brazilianul. "Voi da totul pe teren pentru ca PSG să triumfe (...) sunt convins că putem reuşi s-o câştigăm", a spus el.



Condiţia este a nu repeta aceleaşi greşeli. La nouă luni după ultima dezamăgire, cu Manchester United, se pune întrebarea dacă lecţia a fost cu adevărat învăţată.



"Anul acesta, cred că toată lumea a învăţat puţin, vom încerca să aplicăm asta în momentele importante care vor veni", a declarat recent Marquinhos.



Poate că aceste experienţe dureroase, aceste cicatrice, îi vor ajuta paradoxal pe oamenii lui Thomas Tuchel să pregătească mai bine duelul din optimi de finală cu Borussia Dortmund (turul pe 18 februarie, returul pe 11 martie).



"Aici avem multă presiune care vine din afară, din ţară, din oraş. Trebuie să fim uniţi, modeşti, calmi. Chiar dacă am făcut lucruri bune la începutul sezonului, nu trebuie să credem că totul este perfect şi că va continua aşa până la sfârşit", a avertizat Marquinhos.



"Nu trebuie să intrăm într-o zonă de confort. La antrenamente, în timpul meciurilor, trebuie să avem o mentalitate potrivită, să luptăm de la început până la sfârşit. Este cu adevărat o chestiune de pregătire, de mental, la toate nivelurile", a adăugat el.



În final, AFP se întreabă dacă vârsta de 50 de ani este cea a maturităţii.