Anul pandemiei a adus comisioane record de aproape 125 miliarde de dolari pentru băncile de investiţii

Băncii de investiţii din întreaga lume au generat în acest an comisioane record în valoare de 124,5 miliarde de dolari, graţie companiilor care s-au grăbit să strângă lichidităţi care să le permită să depăşească pandemia de coronavirus, scrie Financial Times, potrivit Agerpres.

În acest an, companiile au strâns peste 5.000 de miliarde de dolari din emiterea de obligaţiuni, un prag care nu a fost atins niciodată până acum. De asemenea, companiile au strâns aproape 300 de miliarde de dolari prin intermediul ofertelor publice iniţiale demarate la nivel global în 2020, cea mai ridicată cifră înregistrată după 2007.

A fost "un an foarte robust pentru subscrierile de obligaţiuni şi acţiuni", susţine Jason Goldberg, analist la Barclays. "Am asistat la un an aglomerat pe măsură ce companiile au accesat pieţele de capital pentru a-şi consolida bilanţurile financiare în contextul incertitudinii provocate de pandemie", a adăugat analistul.

Potrivit datelor furnizate de Refinitiv, băncile de investiţii au strâns în acest an 42,9 miliarde de dolari din subscrierea de obligaţiuni, în creştere cu 25% faţă de precedentul record atins anul trecut. La acestea se adaugă comisioanele în valoare de 13 miliarde de dolari, în creştere cu 90% comparativ cu 2019, generate de pe urma ofertelor publice iniţiale. Aceasta a dus suma totală a comisioanelor generate de bănci de pe urma subscrierilor de acţiuni la aproape 32 de miliarde de dolari, cu 75% mai mult decât cifra de 18,3 miliarde de dolari generată în 2019.

Creşterea comisioanelor generate din subscrierile de obligaţiuni şi acţiuni a compensat pentru scăderea onorariilor de consultanţă pentru fuziuni şi achiziţii, care au scăzut cu 10% în ritm anual până la 29,6 miliarde de dolari, în condiţiile în care activităţile de M&A au încetinit dramatic în prima jumătate a anului.

Împreună, marile bănci americane (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley and Citigroup) au fost responsabile pentru 30% din comisioanele generate de băncile de investiţii în acest an, cel mai ridicat procent de după 2013. În contrast, rivalii europeni au fost responsabili pentru mai puţin de un sfert din comisioanele generate de băncile de investiţii în 2020, cel mai redus procent de după 2000.