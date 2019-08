Anunț de ULTIMĂ ORĂ de la DNA - Cetățean italian, trimis în judecată de procurori. Ce acuzații îi sunt aduse

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

FEDELE GIUSEPPE, cetățean italian, la data faptelor administrator al SC Dandui Violeta SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată,

- tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,

- evaziune fiscală,

SC DANDUI VIOLETA SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată,

- tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,

- evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, în contextul derulării unui proiect finanțat, în două măsuri, din fonduri nerambursabile (în domeniul viței de vie), inculpatul Fedele Giuseppe, în calitatea menționată mai sus, a folosit cu rea - credință în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente justificative (contract prestări servicii, facturi fiscale, proces verbal de recepție lucrări, etc.), în care erau consemnate date false, necorespunzătoare realității, ce atestau operațiuni comerciale fictive derulate între SC Dandui Violeta SRL și alte firme, printre care și una administrată de cetățeanul italian, Lucaccioni Paolo.

În realitate, lucrările respective privind „înființarea unei plantații viticole pe o suprafață de 147,14 ha situată în localitatea Vlădaia, județul Mehedinți” au fost executate de alte societăți comerciale sau de persoane fizice.

Prin aceste demersuri, SC Dandui Violeta SRL, administrată de inculpatul Fedele Giuseppe, a obținut 8.616.857 lei din fondurile nerambursabile F.E.G.A. (Fondul European de Garantare Agricolă), sumă cu care de la A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În același context, în cursul anului 2012, inculpatul Fedele Giuseppe a depus la organele fiscale un document prin care a încercat să solicite decontarea taxei pe valoare adăugată (1.254.904 lei), pentru luna februarie 2012, aferentă unei facturi emisă de societatea reprezentată de Lucaccioni Paolo.

Solicitarea de rambursare a TVA, aferentă facturii respective, a fost formulată fără temei întrucât avea la bază înregistrarea și evidențierea în contabilitate a unor cheltuieli și operațiuni fictive.

În cauză s-a dispus indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului asigurător, asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin celor doi inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mehedinți, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

La data de 27 iunie 2019, în prezența avocatului, inculpatul Lucaccioni Paolo, a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei rezultante, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 2 ani și 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 1 an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, complicitate la infracțiunea de tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și complicitate la evaziune fiscală.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Lucaccioni Paolo, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Tribunalului Mehedinți.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.