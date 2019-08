Anunț făcut de Răzvan Burleanu - jucătoarele echipei naţionale de fotbal vor avea aceleaşi prime de calificare cum au avut jucătorii naţionalei de tineret

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că jucătoarele echipei naţionale de fotbal vor avea aceleaşi prime de calificare la CE din 2021 cum au avut jucătorii naţionalei de tineret, care au participat în această vară la Euro-2019 potrivit news.ro

"Astăzi am primit un mandat din partea Comitetului Executiv de a negocia contractul. Pot să vă asigur că pentru prima dată fetele noastre de la echipa naţională de senioare vor avea un contract foarte important în ceea ce priveşte calificarea la Campionatul European din Anglia, din 2021. În ceea ce priveşte venituri egale, trebuie să faci permanent referire şi la veniturile pe care le ai, la încasări. Da, sunt un susţinător al veniturilor egale pentru bărbabţi şi femei în fotbal, ţinând cont în acelaşi timp de veniturile pe care le produci. Să vă dau un exemplu. Astăzi producem venituri mai mari la nivelul federaţiei din naţionala under 21 decât din echipa naţională de senioare. Dar în ceea ce priveşte bonusurile de calificare, vor fi aceleaşi ca la naţionala under 21. Urmărim ceea ce se întâmplă în SUA, în Suedia, în Danemarca (n.r. - unde jucătoarele cer venituri egale cu cele ale bărbaţilor), este un subiect care se află pe agenda federaţiilor care fac performanţă în fotbalul feminin", a declarat Burleanu.

La tragerea la sorţi a preliminariilor Campionatului European 2021, găzduit de Anglia, România a fost repartizată în Grupa H, alături de Elveţia, Belgia, Croaţia şi Lituania.

Câştigătoarele celor nouă grupe alături de cele mai bune trei locuri doi se vor califica direct la turneul final, alăturându-se ţării-gazdă, Anglia. Celelalte şase ocupante ale poziţiiilor secunde vor disputa un play-off, în sistem tur-retur, astfel urmând a se stabili celelalte trei care se vor califica la EURO 2021.