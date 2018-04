Anunț ȘOC! Cea mai titrată sportivă din istoria JO de iarnă se retrage din activitate: 'Nu mai am motivaţia de care am nevoie'

Schioarea norvegiană Marit Bjoergen, cea mai titrată sportivă din istoria Jocurilor Olimpice iarnă, şi-a anunţat vineri, retragerea din activitate, la 38 de ani, scrie news.ro.

Sportiva norvegiană Marit Bjoergen a câştigat proba de 30 km mass start din cadrul competiţiei de schi fond de la JO de iarnă, a 15-a sa medalie olimpică. Marit Bjoergen a mai câştigat la Pyeongchang proba de ştafetă 4x5 km. Ea a obţinut şi argintul la skiatlon 15 km şi bronzul la 10 km liber şi sprint pe echipe.

Bjoergen mai are în palmares un argint la JO din 2002, un argint la JO din 2006, trei medalii de aur, una de argint şi una de bronz la JO din 2010 şi trei medalii de aur în 2014.

"Nu mai am motivaţia de care am nevoie pentru a continua încă un sezon, astfel că am decis să mă retrag", a declarat sportiva la postul NRK.