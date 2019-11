Anunț SURPRIZĂ de la Orange: ce orașe din România vor avea cea mai MARE viteză în rețeaua 5G

Operatorul telecom Orange a anunţat marţi că România este prima ţară din grup în care se lansează servicii 5G, iar cea mai mare viteză 5G este de până la 1.2 Gbps la download în Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi.

”De astăzi, clienţii Orange România se bucură de acces la reţeaua Orange 5G, disponibilă în Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi. Aceştia vor beneficia astfel de viteze de internet de până la 1.2 Gbps pe mobil. Experienţa de conectivitate este completată de flexibilitatea adusă de serviciul Number Share, o premieră mult aşteptată în România, disponibil doar pentru clienţii Orange”, arată compania într-un comunicat, conform News.ro.

5G marchează următoarea evoluţie majoră a reţelelor de telefonie mobilă, concepute pentru a susţine noi servicii într-o lume din ce în ce mai conectată, spun reprezentanţii companiei.

“Prin lansarea 5G de astăzi facem un pas important spre următoarea generaţie de reţele mobile şi de servicii ale viitorului. Reţeaua comercială Orange 5G este rezultatul seriei de teste realizate alături de parteneri strategici, precum şi al investiţiilor constante realizate de Orange România în infrastructură. Astfel, oferim clienţilor noştri cea mai mare viteză 5G din România şi, în exclusivitate, servicii de top - Number Share, eSIM şi HD Voice Plus, ce aduc o experienţă de conectivitate completă”, a declarat Liudmila Climoc, chief executive officer Orange România.

În prezent, reţeaua Orange 5G este disponibilă clienţilor din trei oraşe, oferind viteze maxime de descărcare de până la 1.2 Gbps şi viteze medii de 600 Mbps, capabile să furnizeze utilizatorilor o experienţă similară celei oferite de serviciul de internet prin fibră optică.

”5G aduce nu doar viteze superioare tehnologiilor existente, ci şi latenţe reduse. Acestea se traduc printr-un timp de răspuns al reţelei extrem de scăzut, de nivelul milisecundelor si fac posibilă apariţia maşinilor autonome, ce pot comunica între ele în timp real, sau transmisiunea unui concert live prin intermediul ochelarilor VR”, se precizează în comunicat.

De asemenea, Orange le propune utilizatorilor din România un pachet special de servicii şi dispozitive 5G.

”Acesta include acces la cea mai mare viteză 5G din România, trafic de internet nelimitat, 9.33 GB în roaming SEE pe mobil, apeluri de voce şi SMS-uri nelimitate naţional şi în roaming SEE. La acestea se adaugă acces la conţinut de calitate prin serviciul de muzică Deezer şi pachetul de TV mobil Family HD Go, întreg pachetul fiind disponibil pentru 25 de euro pe lună. În plus, telefonul flagship Samsung Galaxy S10 5G, primul telefon Samsung 5G lansat în România, este disponibil exclusiv la Orange, în rate lunare de 47 euro”, mai informează compania.

În acelaşi pachet, clienţii pot beneficia gratuit de conectivitate sporită cu serviciul Number Share, pe care Orange îl lansează în premieră în România alături de ceasul Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE.