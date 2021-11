Anunț controversat: Primul cuplu de homosexuali care au adoptat un copil în România

Vișinel Bălan, președintele Consiliului Tinerilor Instituționalizați, anunță prima adopție făcută de un cuplu de homosexuali din România. Adopția a fost opținută practic de unul dintre cei doi parteneri.

„Prima adopție gay din Romania. Felicit tânărul/ persoana care a avut curajul să facă acest pas, de a salva un copil abandonat din chinurile orfelinatului. Felicit curajul Direcției pentru Protectia Copilului pentru că a ales să respecte legea. Asta înseamnă profesioniști. Felicitări. În România, anual, aproximativ 9000 de copii sunt abandonați în orfelinatele groazei”, scrie Vișinel Bălan pe Facebook.

După ce a făcut pe Facebook anunțul ”primei adopții gay din România”, Vișinel Bălan a precizat pentru Antena 3 că există mai multe astfel de cazuri în țara noastră.

„Este un bărbat din Cluj care a intrat în procesul adopției, și-a asumat calitatea de părinte gay, iar DGASPC i-a transmis tânărului că legea nu prevede că n-ai dreptul la a da șansa unui copil la o familie. E din categoria greu adoptabili. Înțeleg că are până în 7 ani (n.r. copilul). Bărbatul este într-o relație. Înțeleg că nu este primul caz (n.r. de adopție gay din România), este primul de care am reușit eu să aflu. După ce am postat am descoperit că sunt și alte cazuri care au reușit”, a spus Vișinel Bălan, care este și angajat al Ministerului Tineretului și Sportului.