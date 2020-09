Anunţ îmbucurător de la FMI în plină criză: Perspectivele economiei mondiale nu sunt atât de sumbre pe cât se preconiza

Perspectivele economiei mondiale nu sunt atât de sumbre pe cât se preconiza în urmă cu trei luni, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Fondului Monetar Internaţional, Gerry Rice, lăsând să se înţeleagă că organizaţia îşi va îmbunătăţi estimările luna viitoare, transmite Reuters, conform agerpres.ro.

Gerry Rice nu a oferit noi cifre dar a subliniat că cele mai recente date statistice din China şi mai multe economii avansate sunt peste aşteptări. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al FMI a avertizat că, la nivel global, orizontul rămâne unul dificil ca urmare a pandemiei de coronavirus şi a impactului său asupra mai multor sectoare economice.

"Indicatorii economici recenţi sugerează că perspectivele ar putea fi mai puţin sumbre decât în momentul în care am publicat World Economic Outlook din 24 iunie, iar unele părţi ale economiei mondiale încep să depăşească momentul critic", a declarat Gerry Rice într-o conferinţă de presă. În plus, există semne că schimburile comerciale mondiale încep să îşi revină încet după izolarea extinsă introdusă pentru a limita răspândirea virusului, a spus Rice.



"Însă vreau să sublinieze că nu suntem încă în afara pericolului iar perspectivele rămân foarte dificile, în special pentru multe pieţe emergente şi ţări în curs de dezvoltare, altele decât China", a spus purtătorul de cuvânt al FMI, subliniind faptul că multe din aceste ţări se confruntă în continuare cu o cerere internă slabă, diminuarea cererii la export, diminuarea remitenţelor şi a veniturilor din turism.



Fondul Monetar Internaţional a prognozat în luna iunie că Produsul Intern Brut global va înregistra o contracţie de 4,9% în acest an, revizuindu-şi în jos estimările din luna aprilie, când miza pe o contracţie de doar 3%. Instituţia urmează să publice noile sale estimări în data de 13 octombrie.