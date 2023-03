Anunțul care dă fiori! Aproape 190 de bănci din SUA sunt 'bine poziționate' pentru colaps, arată o analiză recentă a economiștilor americani

Combinația perfectă de pierderi, levier neasigurat și un portofoliu extins de credite, printre alți factori, a dus la căderea Silicon Valley Bank (SVB). Compararea situației SVB cu alți jucători a relevat faptul că aproape 190 de bănci care operează în Statele Unite ale Americii sunt expuse unui risc ridicat atunci când un număr mare de clienți își retrag depozitele în același timp din cauza temerilor legate de solvabilitatea unei bănci (risk of a bank run), conform cointelegraph.com.

În timp ce prăbușirea SVB a venit ca o reamintire a fragilității sistemului financiar tradițional, o analiză recentă a economiștilor a arătat că un număr mare de bănci sunt expuse riscului de retrageri de depozite neasigurate:

„Chiar dacă doar jumătate dintre deponenții neasigurați decid să se retragă, aproape 190 de bănci sunt expuse unui risc potențial de depreciere pentru deponenții asigurați, cu potențial 300 de miliarde de dolari în depozite asigurate.”

Politicile monetare elaborate de băncile centrale pot afecta activele pe termen lung, cum ar fi obligațiunile guvernamentale și creditele ipotecare, creând pierderi pentru bănci. Raportul explică că o bancă este considerată insolvabilă dacă valoarea de piață a activelor sale – odată ce deponenții neasigurați sunt plătiți – este insuficientă pentru a rambursa toate depozitele asigurate.

Creșterea recentă a ratelor dobânzilor, care a redus valoarea de piață a activelor sistemului bancar american cu 2 trilioane de dolari, combinată cu o mare parte a depozitelor neasigurate la unele bănci din SUA, amenință stabilitatea băncilor.

„Scăderile recente ale valorii activelor băncilor au crescut semnificativ fragilitatea sistemului bancar din SUA față de deponenții neasigurați”, a concluzionat studiul.

Pe măsură ce guvernul federal intervine pentru a proteja deponenții SVB și Signature Bank, președintele Joe Biden a asigurat că nu va avea niciun impact asupra cetățenilor plătitori de impozite.

Thanks to actions we've taken over the past few days to protect depositors from Silicon Valley and Signature Banks, Americans can have confidence that our system is safe.



People’s deposits will be there when they need them – at no cost to the taxpayer.