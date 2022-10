Anunțul care 'mișcă' scena politică - Victor Ponta nu exclude o colaborare cu PSD la viitoarele alegeri: Trebuie să vrea şi cei mari

Pro România, partidul lui Ponta, a aderat la Partidul Socialiștilor Europeni. Întrebat dacă se pregăteşte o alianţă în România între PSD şi Pro România, Victor Ponta a răspuns: "Trebuie să vrea şi cei mari. Noi vrem".

Pro România, partidul fostului premier Victor Ponta, a aderat, cu statutul de membru observator, la Partidul Socialiștilor Europeni (PES), familia politică din care face parte și PSD.

„Pro România a ajuns acolo unde trebuia să fie, în Partidul Socialiştilor Europeni. Marcel Ciolacu a fost mult mai deştept decât liderii de dinainte şi decât cei din jurul său, pentru că cei din Pro România în frunte cu mine noi nu doar că am fost lideri PSD, am fost daţi afară din PSD pentru că nu am votat să cadă Guvernul Grindeanu. Or, Ciolacu, deşi au venit unii lideri la el şi i-au spus să aibă grijă, să nu primim în PES pe Ponta, Pro România, Corina Creţu, social-democraţii au avut un singur comisar european – Corina Creţu. Ciolacu a fost deştept şi bravo lui pentru asta. Cred că pentru PSD Pro România este pe plan european un aliat ceva mai sigur decât PNL„, a spus Victor Ponta la România TV.

Întrebat dacă se pregăteşte o alianţă în România între PSD şi Pro România, Victor Ponta a răspuns: „trebuie să vrea şi cei mari”.

„Noi suntem cei mici, noi vrem, dar trebuie să vrea şi cei mari„, a mai spus Victor Ponta.

„Eu cred că pentru PSD aliaţi de genul Klaus Iohannis sau UDMR nu ar fi tocmai aliaţii pe care să te bazezi pe termen lung. Totuşi, noi chiar suntem oameni de stânga şi am făcut lucruri bune când am fost la guvernare când am reprezentat PSD, şi eu şi Corina Creţu„, a mai spus Ponta.

Întrebat dacă se pregăteşte să candideze pentru vreo funcţie, Victor Ponta a spus că „nu”.

„Sunt prea bătrân, îi lăsăm pe alţii mai buni. În continuare o să-mi spun opinia şi o să sprijin nişte oameni pe care eu îi consider că pot să conducă. Cel puţin în Bucureşti este nevoie de o schimbare, dar şi la nivel naţional„, a mai spus Ponta.