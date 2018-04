Apariţie-SURPRIZĂ a lui Klaus Iohannis: A surprins pe toată lumea - ce le-a transmis bucureştenilor / FOTO

Apariţie surpriză a preşedintelui Klaus Iohannis. Acesta a surprins pe toată lumea. A venit, pe bicicletă, la o plimbare în Parcul herăstrău. Acesta a criticat traficul din Capitală şi le-a dat mai multe sfaturi locuitorilor Capitalei.

"Observând vremea splendidă de primăvară, am decis să fac o plimbare. Traficul este infernal indiferent de vreme. Se impun măsuri serioase de îmbunătăţire. Aş vrea mai multă lume pe jos şi mai multă lume pe bicicletă. Am făcut 3 minute de la reşedinţă până aici, m-am salutat cu câţiva şi am văzut feţe surprinse", a spus Klaus Iohannis.