Apel disperat al soției lui Rudel Obreja, după ce a fost diagnosticat cu cancer: 'Are dureri crunte și este în stare critică'

Antonia Obreja, soția fostului președinte al Federației Române de Box Rudel Obreja, a expus, luni, nevoile pe care le are soțul ei, diagnosticat cu cancer. Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani de închisoare, alături de Elena Udrea, care are de executat 6 ani, în dosarul Gala Bute. Rudel Obreja susţinea, într-un mesaj trimis din poenitenciar, că este nevinovat, iar condamnarea sa are raţiuni politice.

„Soțul meu este în stare critică la spital. Este prozonier cu un gardian în cameră 24 de ore din 24. Acest gardian nu iese nici măcar când este consultat de medici, ceea ce este grav. După două luni și jumătate (n.r. - Rudel Obreja a fost dus în străinătate). În penitenciarul din Jilava se află de pe data de 20 mai. Începând de pe data de 22 mai și până pe 22 iunie, când l-am trimis la Spitalul Floreasca, soțul meu a fost prezent la medic de 9 ori. procedural, nu poți să te plimbi prin spitale, acolo nu mergi la cabinetul medical când și cum vrei. Trebuie să faci o cerere, dacă se aprobă, te duci cu gardian la medic. Lumea nu știe acest lucru. Soțul meu este în stare critică la spital. Soțul meu se află cu perfuzii zilnice care trebuie să îi atenueze durerile crunte. Starea lui de sănătate este de la zi la zi îngreunată și de acest regim pe care trebuie să îl suporte fără sprijinul familiei.

Am dreptul la 5 vizite pe lună. Tocmai astăzi am obținut un raport psihologic, psihiatric și au spus că are nevoie de sprijinul familiei total, pentru că acest lucru este esențial în vindecare, în tratare. La soțul meu este vorba de supraviețuire și vreau să trag un semnal de alarmă foarte important. Noi am depus o cerere de întreruperea executării pedepsei pe caz de boală, conform Codului de procedută penală. Are termen pe 20 iunie la Tribunalul Ilfov. Ca să fie discutată această cerere, Instanța a dispus expertiza medico-legală de la IML”, a spus Antonia Obreja, la postul TV Realitatea PLUS.