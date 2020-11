APIA a efectuat plăţi din bugetul naţional în valoare de 1,18 miliarde de euro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a efectuat în perioada 2019 -2020 plăţi din bugetul naţional în valoare de 1,18 miliarde de euro, din care 688 de milioane de euro în acest an, a declarat, joi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros.

"Structura acestor plăţi: 499 milioane euro în 2019 şi 688 milioane euro în 2020. Cum au fost acestea structurate? Schema de plată unică pe suprafaţă pentru acest an are un buget de 974 milioane de euro pentru circa 830 de mii de beneficiari care au depus cereri unice de plată. La aceasta se adaugă plata redistributivă, pentru fermele mici şi medii în cele două intervale 1-5 ha şi peste 5-30 ha, cu un buget de 104,1 milioane de euro", a precizat Oros, într-o conferinţă în care şi-a prezentat raportul de activitate la un an de la preluarea mandatului.El a menţionat că o altă plată acordată în acest an a fost cea pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (înverzire), cu un buget de 570,9 milioane euro, dar şi plata pentru instalarea tinerilor fermieri, unde s-au alocat 20,5 milioane de euro şi schema simplificată pentru micii fermieri.

Oros a menţionat toate plăţile acordate în sectorul vegetal, respectiv schema de sprijin cuplat (SCV), cu un buget de 87 milioane de euro, ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul vegetal, cu un buget de 88,5 milioane de euro, dar şi ajutoarele financiare pentru organizaţiile de producători şi alte forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor, cu un buget total alocat de 2,6 milioane euro. De asemenea, pentru Programul Naţional de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023, buget total alocat în 2020 a fost de 47,7 milioane euro.



Ministrul nu a uitat nici de schema de "Ajutor de minimis" pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate sau de cea pentru susţinerea producţiei de usturoi, programe demarate în timpul guvernării PSD.



"Schema de ajutor pentru programul Tomate a avut un buget de 39,4 milioane de euro, cea mai mare sumă alocată, cu un număr de 17.386 beneficiari, iar schema pentru programul de susţinere a producţiei de usturoi a avut un buget de 1,5 milioane de euro şi peste 1.000 de beneficiari", a subliniat acesta.



Pentru sectorul zootehnic, schema de sprijin cuplat a avut un buget de 176,5 milioane de euro în acest an, iar pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) bugetarea a fost de 148,9 milioane de euro, în condiţiile în care sprjinul cuplat s-a dat din bani europeni, iar ajutoarele naţionale tranzitorii din bani de la bugetul naţional.



Potrivit sursei citate, pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022 au fost alocate peste 30 milioane euro, pentru un număr de peste 6.000 beneficiari, 15 milioane de euro de la bugetul naţional şi 15 milioane de euro din bani europeni.



"Am derulat în acest an schema de ajutor pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa, suma alocată fiind de 4 milioane de lei, schema de ajutor de stat pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, cu un buget de circa 2 milioane euro şi schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, în scopul îmbunătăţirii calităţii genetice, 13 milioane de euro, bani pe care îi dăm asociaţilor care deţin registrele", a mai spus ministrul Agriculturii.



Alte scheme de sprijin menţionate de şeful MADR au fost reducerea accizei la motorină, unde a fost alocată suma de 629,9 milioane de lei, iar "acum la rectificarea bugetară o să mai alocăm încă 160 de milioane de lei".