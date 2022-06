Aplicația Revolut a picat în România și în mai multe țări din lume/ UPDATE

Utilizatorii Revolut s-au trezit cu o surpriză neplăcută, în această dimineață. Aplicația Revolut a picat în România, dar și în mai multe țări din întreaga lume.

În momentul în care utilizatorii încearcă să deschidă aplicația le apare următorul mesaj: “Ne pare rău, ceva nu a funcționat. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu”.

UPDATE: Reprezentanții Revolut precizează faptul că aplicația nu este căzută pentru toți utilizatorii, dar lucrează la remedierea problemei.

UPDATE 1: In aceasta dimineata, aplicatia functioneaza fara dificultati, asa cum se poate vedea din imaginea atasata. Intr-adevar, pe parcursul zilei de ieri au existat disfunctionalitati ale unora dintre sectiunile aplicatiei, iar clientii au fost notificati, fie direct in aplicatie, fie prin alertele setate la cerere, in legatura cu indisponibilitatea temporara a unora dintre functionalitatile aplicatiei. Pana la finalul zilei, problemele tehnice au fost rezolvate, astfel ca in aceasta dimineata serviciile functioneaza normal. In cazul in care mai sunt situatii particulare in care unii utilizatori pot intampina probleme, ii rugam sa ia legatura, prin chat, direct din aplicatie sau pe site, cu echipa de suport clienti pentru a primi ajutor.

Starea de functionare a aplicatiei poate fi verificata oricand de pe telefonul mobil sau de pe orice alt echipament, pe site, la acest link https://www.revolut.com/en-RO/system-status.