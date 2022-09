Apple a renunţat la planurile privind majorarea producţiei de telefoane iPhone 14, din cauza cererii slabe

Grupul informatic american Apple a renunţat la planurile care vizau majorarea producţiei pentru cele mai noi versiuni de telefoane iPhone, după ce preconizata creştere a comenzilor nu s-a materializat, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Potrivit surselor, care au dorit să îşi păstreze anonimatul, Apple a cerut furnizorilor să îşi reducă eforturile destinate majorării ritmului de asamblare pentru telefoanele din familia iPhone 14, cu până la şase milioane de unităţi în a doua jumătate a acestui an. Conform noilor estimări, Apple se aşteaptă să producă 90 de milioane de telefoane din familia iPhone 14 până la finele anului, adică o cifră similară cu cea din perioada comparabilă a anului trecut.O serie de surse au adăugat că cererea pentru modelele mai scumpe iPhone 14 Pro este mai mare decât pentru versiunile mai ieftine. În consecinţă, cel puţin un furnizor al Apple a decis să îşi redirecţioneze capacităţile de producţie dinspre modelele mai ieftine de iPhone 14 spre modelele premium.Imediat după publicarea acestor informaţii, acţiunile Apple au scăzut cu până la 3,3% în tranzacţiile care preced deschiderea oficială a burselor americane, ceea ce a afectat şi evoluţia indicelui bursier Nasdaq 100, care a pierdut până la 1,5%. Scăderi au înregistrat şi acţiunile unor importanţi furnizori ai Apple, precum producătorul de cipuri Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ale cărui acţiuni au pierdut 2,2% din valoare, precum şi acţiunile Hon Hai Precision Industry Co., cel mai mare producător de telefoane iPhone, care au scăzut cu 2,9%.În săptămânile de dinaintea dezvăluirii telefoanelor iPhone 14, Apple şi-a îmbunătăţit estimările de vânzări, astfel că unii dintre furnizori au început să facă pregătiri pentru o majorare de până la 7% a comenzilor venite de la grupul american. Noile estimări referitoare la producţia a 90 de milioane de telefoane din familia iPhone 14 până la finele anului sunt în linie cu prognozele originale publicate de Apple la începutul verii.Un motiv pentru această revizuire este acela că China, cea mai mare piaţă de smartphone-uri din lume, trece printr-o criză economică ce afectează vânzările de dispozitive mobile. În plus, la nivel global, cererea pentru echipamente electronice personale a fost afectată de explozia inflaţiei, temerile de recesiune şi perturbările create de războiul din Ucraina. Analiştii de la firma de studii de piaţă IDC estimează că piaţa mondială de smartphone-uri se va diminua cu 6,5% în acest an, până la 1,27 miliarde unităţi.