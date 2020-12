Aproape în FALIMENT din cauza pandemiei, restaurantele schimbă strategia: Peste 95% din proprietari vor să implementeze modificări în afacere

Peste 95% din restaurante vor să implementeze modificări în afacere. 77% dintre respondenţi vor adăuga sau au adăugat servicii de livrare. 84% dintre respondenţi spun că principala provocare rămâne lipsa clienţilor, anunță MEDIAFAX.

Patronii de restaurante se reorientează, după un an care le-a adus scăderi de peste 80%. Plănuiesc să îşi schimbe strategia începând cu anul viitor, de la serviciul de delivery, până la scoaterea felurilor de mâncare sofisticate din meniu.

Dau din coate ca să îşi salveze afacerea. Melinda Teohari, de exemplu, are un restaurant pe care l-a transformat în mini băcănie.

„Din cauza situaţiei actuale nu avem cum să supravieţuim până la anul, fără livrări. Am făcut nişte postări pe facebook în care am anunţat că vrem să dăm spre folosinţă spaţiul pe care îl aveam deja, care nu mai putea fi folosit pentru clienţi, pentru mici producători locali. Am avut cinci angajaţi, dintre care doi au plecat, nu că i-am dat noi afară, că au vrut să muncească în alt domeniu”, povesteşte ea.

