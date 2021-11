Aproape trei sferturi dintre echipele IT din companii au înregistrat, în ultimul an, o creştere a numărului de angajaţi care deschid linkuri infectate pe e-mail

Aproape trei sferturi (74%) dintre echipele IT din companii au înregistrat, în ultimul an, o creştere a numărului de angajaţi care deschid linkuri sau ataşamente infectate primite în e-mail, iar 70% dintre aceştia nu au raportat incidentul departamentului de specialitate, reiese din raportul HP Wolf Security: Out of Sight & Out of Mind, dat publicităţii joi, conform agerpres.

Pe acest fond, 40% dintre angajaţii cu muncă de birou intervievaţi, cu vârste între 18 şi 24 de ani, au deschis un e-mail infectat în ultimul an, în timp ce aproximativ jumătate (49%) dintre aceştia au spus că au făcut acest lucru mai des de când lucrează de acasă.

În acelaşi context, dintre angajaţii care au deschis sau au vrut să deschidă un asemenea link, 70% nu au raportat acest lucru departamentului IT, 24% nu au considerat că este important să o facă, 20% au spus că era o "bătaie de cap", iar 12% s-au temut de consecinţe.Conform raportului de specialitate, 45% dintre angajaţii chestionaţi au recunoscut că, în ultimul an, au cumpărat echipamente (cum ar fi imprimante şi PC-uri) pentru a facilita munca la domiciliu şi şapte din zece persoane (68%) au afirmat că securitatea acestor echipamente nu a fost o preocupare majoră atunci când au decis să le achiziţioneze. În acelaşi timp, 43% din totalul celor intervievaţi nu au solicitat echipelor IT să le verifice sau să le instaleze noul computer. De asemenea, jumătate dintre respondenţi au declarat acelaşi lucru despre noile lor imprimante.În ceea ce priveşte costurile derivate din refacerea nivelului de securitate, studiul HP arată că 79% dintre echipele IT au raportat o creştere a acestora în timpul pandemiei. Pe acelaşi subiect, 80% dintre aceste echipe de specialitate se tem că nu au descoperit toate dispozitivele care ar putea fi compromise.Peste trei sferturi (77%) dintre echipele IT au avertizat că timpul necesar pentru identificarea unei ameninţări a crescut în ultimul an, în condiţiile în care 62% din totalul alertelor care implică puncte terminale se dovedesc a fi piste false.Alte date centralizate în cercetare relevă faptul că 65% dintre respondenţi spun că procesul de corectare a punctelor terminale este mai dificil şi necesită mai mult timp din cauza adoptării în masă a muncii la domiciliu, 52% că, în ultimele 12 luni, o creştere cu costul asistenţei IT pentru asigurarea securităţii, iar 77% că munca la domiciliu le îngreunează mult misiunea şi se tem de epuizare şi de creşterea numărului celor care renunţă.Raportul HP Wolf Security Out of Sight and Out of Mind are la bază un sondaj online realizat de Toluna (pe un eşantion de 1.100 directori de departamente IT din Marea Britanie, SUA, Canada, Mexic, Germania, Australia şi Japonia), în perioada 19 martie - 6 aprilie 2021, respectiv un sondaj online YouGov (cu 8.443 de persoane adulte din SUA, Marea Britanie, Mexic, Germania, Australia, Canada şi Japonia, care obişnuiau să muncească la birou şi care în această perioadă au lucrat de acasă mai mult timp decât înainte de pandemie), în intervalul 17 - 25 martie 2021.