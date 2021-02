APS Holding şi Victor Angelescu au preluat acţiunile deţinute de Liviu Goncea şi au acum 97% din pachetul de acţiuni al FC Rapid

FC Rapid a anunţat, marţi, că APS Holding şi Victor Angelescu au preluat acţiunile avute de Liviu Goncea şi deţin acum 97 la sută din pachetul de acţiuni al grupării giuleştene, anunță news.ro.

"Mă bucur că am reuşit preluarea acţiunilor deţinute de domnul Goncea, căruia îi mulţumesc pe această cale pentru implicarea sa la clubul nostru. Alături de APS, vom asigura Rapidului toate condiţiile necesare pentru marea performanţă, iar primul pas este promovarea în Liga 1, obiectiv pentru care muncim zi de zi", a declarat Angelescu, potrivit paginii de Facebook a FC Rapid.

"Am fost în negocieri cu domnul Goncea să preluăm tot, pentru că dânsul voia să iasă şi nu mai dorea să fie acţionar şi am ajuns la un consens şi zic eu că este mult mai bine. Suntem mult mai liniştiţi acum. Domnul Goncea nu putea vinde fără acordul nostru şi noi eram primii care puteam să cumpărăm. Erau clauze prin care nu se putea vinde altcuiva decât în anumite condiţii. Eu şi cu fondul am susţinut Rapidul, fără niciun ban de la altcineva, din acest motiv l-am peluat", a spus Angelescu, la Digi Sport.

Omul de afaceri Liviu Goncea deţinea 48 la sută din acţiunile clubului. AS Academia Rapid are trei la sută din acţiuni.

După 14 etape disputate în Liga a II-a, Rapid ocupă locul 3 în clasament, cu 26 de puncte, la egalitate cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, de pe locul 2, şi după U Craiova 1948, care a acumulat 30 de puncte.