Șapte handbaliste din Liga Florilor, selecționate în Dream Team-ul european

Şapte jucătoare din Liga Naţională de handbal feminin, de la echipele CSM Bucureşti şi SCM Râmnicu Vâlcea, se află între nominalizările pentru All Star Team din sezonul 2019-2020 al Ligii Campionilor. Voturile vor începe marţi.

Chiar dacă pandemia de Covid-19 a întrerupt ligile de handbal feminin din Europa, EHF a decis să formeze, prin voturile fanilor, All Star Team. Astfel, au fost nominalizate câte cinci jucătoare la nouă categorii, cele şapte posturi de joc, plus cea mai bună apărătoare şi cea mai bună tânără jucătoare, iar acestora li se adaugă, la fel ca în fiecare an, şi categoria Cel mai bun antrenor.

Ca o noutate, între cele cinci jucătoare de la fiecare categorie, plus pentru cel mai bun antrenor, şi tehnicienii din Liga Campionilor şi-au exprimat câteo opţiune. Celelalte nominalizări au fost făcute de experţii EHF şi presa continentală.

România este reprezentată de următoarele jucătoare: Denisa Dedu (CSM Bucureşti) – pentru cel mai bun portar, Ann Grete Norgaard (SCM Râmnicu Vâlcea) – cea mai bună extremă stânga, Cristina Neagu (CSM Bucureşti) – cel mai bun inter stânga, Andrea Lekici (CSM Bucureşti) – cel mai bun centru, Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea) – cel mai bun pivot, Mireya Gonzalez (SCM Râmnicu Vâlcea) – cel mai bun inter dreapta, Linnea Torstensson (CSM Bucureşti) – cea mai bună apărătoare.