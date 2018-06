Șapte produse utilizate în viaţa de zi cu zi sunt mai scumpe decât argintul (BBC)

Şapte produse utilizate în viaţa de zi cu zi sunt mai scumpe decât argintul, respectiv vanilia, şofranul, cafeaua, viagra, crema pentru herpes labial, crema de faţă şi cartuşul pentru imprimată, relatează BBC Mundo.

Vanilia este obţinută din seminţele de la trei specii de orhidee ce cresc în zonele tropicale ale lumii. Aceste mici seminţe sunt cele care dau savoare torturilor, cremelor, ciocolatelor, prăjiturilor etc. Şi, ce este curios, valorează mai mult decât greutatea lor în argint.Preţul vaniliei a atins nivelul record de 600 dolari/kilogram pentru a doua oară în ultimul an, când un ciclon a provocat pagube plantaţiilor din Madagascar, unde se cultivă trei sferturi din plantaţiile din întreaga lume. Comparativ, argintul costă în prezent 538 dolari/kilogram.Cererea de vanilie a menţinut preţurile ridicate, ceea ce a determinat o serie de producători de îngheţată să reducă sau chiar să oprească producţia de îngheţată cu această aromă, fapt ce generat temeri privind o posibilă penurie pe timpul verii.Dar, vanilia nu este singurul produs care valorează mai mult, gram pe gram, decât argintul.Şofranul este cel mai scump condiment din lume. Este nevoie de circa 150.000 de flori pentru a produce un kilogram din acest condiment atât de apreciat de bucătari.Orale de muncă atentă şi complicată ale recoltatorilor, la care se adaugă timpul necesar pentru uscarea cresc preţul produsului. Acesta poate fi vândut în magazine cu preţuri cuprinse între 5 dolari şi 25 de dolari pentru un gram, în funcţie de loc. O serie de estimări indică un preţ mediu ce oscilează pe piaţă între 2.000 şi 15.000 dolari/kilogram."Şofranul trebuie atins delicat atunci când este recoltat: este o muncă care necesită abilitate şi trebuie făcută manual", explică Arun Kapil, fondator al importatorului irlandez al acestui condiment Green Saffron.De asemenea, a devenit evident că şofranul contribuie la combaterea unor boli, precum depresie, obezitate etc şi protejează retina ochilor.Oricine a cumpărat recent o cafea cu lapte la Londra sau una americană la New York ştie ca aceasta poate fi destul de scumpă. Dar nu toată cafeaua are acelaşi preţ. Unele tipuri de cafea costă mai mult decât greutatea lor în argint.Cafeaua kopi luwak, cunoscută şi sub numele de cafea zibetă, se produce din fecalele speciei de pisică Zibeta Asiatică, care se hrăneşte cu fructe de cafea. Boabele nedigerate fermentează când trec prin intestinul animalului, ceea ce le dă o savoare unică şi dulce, după ce sunt dezinfectate şi trec printr-o serie de tratamente. Un kilogram de astfel de cafea poate costa până la 660 de dolari, dacă se recoltează din excremente de zibetă sălbatică.Cererea de astfel de cafea preocupă apărătorii drepturilor animalelor. Chiar persoana care le-a introdus pe piaţa occidentală, Tony Wild, solicită să se suspende comerţul din cauza îngrijorărilor legate de braconajul privind această specie de pisică şi de condiţiile în care ţin animalele agricultorii fără scrupule care vor să scoată profit de pe urma preţului ridicat al kopi luwak.Totuşi, o serie de experţi afirmă că, în pofida preţului său ridicat, kopi luwak nu este mai bună decât o ceaşcă bună de cafea normală.Dar, cu toate acestea, kopi luwak este departe de a fi cea mai scumpă cafea. Acest titlu este deţinut de cafeaua Black Ivory Coffee, din Thailanda, caz în care boabele trec prin stomacul elefanţilor şi un kilogram costă 1.800 de dolari.Banii nu cumpără dragostea, după cum se spune, dar pe cei care îi investesc într-o mică pastilă albastră poate să-i ajute, scrie BBC Mundo.Viagra a fost creată iniţial în 1989 de către specialiştii de la compania farmaceutică Pfizer pentru tratarea hipertensiunii şi anginei, dar, în timpul testelor au fost constatate o serie de efecte secundare neobişnuite. Nouă ani mai târziu, medicamentul a fost autorizat pentru tratarea disfuncţiilor erectile şi, rapid, a devenit una dintre cele mai mari surse de venituri ale companiei, cu un maxim de două miliarde de dolari în 2012.La începutul acestui an, Pfizer a anunţat că a majorat preţul pilulei albastre în SUA cu circa 39% faţă de ianuarie 2017, conform The Financial Times. O tabletă de 100 mg s-a scumpit de la 57,94 dolari la 80,82 dolari.Compania a început acum să comercializeze o versiune generică mai ieftină a medicamentului, care se vinde sub formă de pilulă albă, după semnarea unui acord care să permită şi altor companii să producă propriile medicamente care imită Viagra.Totuşi, Viagra este departe de a fi cel mai scump produs medicament disponibil; o serie de pastile pentru boli generice rare pot costa de zeci de mii de ori mai mult pentru o lună. Un medicament care se foloseşte pentru tratarea parazitului ce provoacă toxoplasmoza costă 750 dolari o singură pastilă.Companiile care produc aceste pastile scumpe argumentează că preţul este necesar pentru acoperirea investiţiile ridicate pe care le fac în cercetare, în dezvoltare şi în testarea acestor medicamente înainte de a le scoate pe piaţă.Dacă medicamentele care necesită reţetă pot fi vândute la preţuri ridicate, sunt şi unele cu vânzare liberă care nu se lasă mai prejos. Într-un articol publicat de Journal of Dermatology, dermatologii de la Universitatea Texas semnalează preţurile ridicate ale medicamentelor topice. Au comparat preţurile acestora cu cele ale unor articole precum iPhones şi aur şi au obţinut unele rezultate neaşteptate.Un tub de 2 grame de Zovirax, o cremă utilizată pentru combaterea virusului ce provoacă herpesul labial, costă 6,75 dolari în Marea Britanie, ceea ce înseamnă că un kilogram ar costa 3.375 dolari.Cercetătorii de la Universitatea din Texas au constatat că, din cauza problemelor sistemului de asigurări de sănătate din SUA, care a determinat scumpirea medicamentelor, preţul la care era prescris Zovirax pacienţilor a crescut de la 22 dolari/gram în 2007 la 168 dolari/gram în 2015. Asta înseamnă că un kilogram de astfel de cremă în Statele Unite costa 160.000 dolari, de patru ori mai mult decât aurul. Preţul a scăzut însă în ultimii ani, şi, în prezent, este în jur de 48.000 dolari/kilogram.Există şi produse generice substanţial mai ieftine, dar, o marcă rivală, denumită Xerese pare a fi şi mai scumpă: cercetătorii au stabilit că în 2015 costa 248.000 dolari/kilogram.Frumuseţea este, de asemenea, o sursă de afaceri: la nivel mondial piaţa de cosmetice raportează câştiguri de peste 532 miliarde dolari/an, deoarece consumatorii încearcă să combată trecerea timpului cu creme hidratante şi alte cosmetice şi cu produse pentru păr.Şi, dacă majoritate produselor reduc conţinutul portofelului, există altele care lasă găuri.Un exemplu este faimoasa şi costisitoare Creme de la Mer: un borcănel de 30 ml poate costa 162 de dolari, iar unul de 500 de ml costă 2.057 dolari.Făcută, original, din alge marine procesate, formula completă a acestei creme hidratante este un secret foarte bine păstrat. Deşi nu este clar ce volum din această cremă cântăreşte un kilogram, o cutie de 500 ml, cu tot cu recipient, ajunge la 450 g. Asta înseamnă că preţul său este de aproximativ şase ori mai mare decât al argintului.Dar şi această faimoasă cremă este eclipsată de o alta, denumită ReVive Intensite Creme Lustre, care costă 385 dolari numai 48 g, ceea ce înseamnă că un kilogram ar costa 7.988 dolari."Tehnologia avansată şi extinsa cercetare ştiinţifică reprezintă motivul pentru care produsele au un preţ de lux", explică ReVive.Deşi imprimanta cu cartuş poate fi găsită în general la preţuri destul de scăzute, nu acelaşi lucru se poate spune despre tuş. Umplerea cartuşelor poate costa între opt şi 27 de dolari, în funcţie de tipul de imprimantă. Un cartuş cu tuş negru al unui producător important poate costa 23 dolari pentru 4 ml de tuş, ceea ce ajunge pentru imprimarea a circa 200 de pagini.Producătorii argumentează că încearcă să acopere astfel pierderile pe care le au din vânzarea hardware-ului imprimantei, şi din cercetare şi dezvoltare în legătură cu tehnologia pentru tuş.Dar, dacă se deschide un cartuş, se poate observa că marea majoritate a spaţiului este ocupată de un burete, care ar rolul de a reţine şi furniza tuşul.Şi, dacă se face un calcul, se constată că un kilogram de tuş costă în jur de 1.733 dolari/kilogram, ceea ce înseamnă că "e mai ieftin să imprimi cu argint".