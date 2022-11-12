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Arabia Saudită şi-a anunţat lotul pentru competiţia din Qatar

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arabia saudita

Francezul Hervé Renard, selecţionerul Arabiei Saudite, a oficializat, vineri, lista de 26 de jucători pentru Cupa Mondială FIFA (20 noiembrie – 18 decembrie), potrivit news.ro.

Arabia Saudită este condusă de jucătorul său vedetă,  Salem al-Dawsari, supranumit „Tornada”, care va participa la a doua sa Cupă Mondială după cea din 2018, din Rusia.

Hervé Renard se află la conducerea saudiţilor din 2019.

Arabia Saudită se află în Grupa C cu Argentina, pe care o întâlneşte la 22 noiembrie, Polonia (26 noiembrie) şi Mexic (30 noiembrie).

Lotul Arabiei Saudite:

Portari: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly)

Fundaşi: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal)

Mijocaşi: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Atacanţi: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

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