Are doar 7 ani și se pregătește să dea Bacalaureatul: `Kadri nu a fost niciodată la școală, nu are nevoie`

Unul dintre cei trei copii ai cuplului Dana Nălbaru - Dragoș Bucur a uimit cu inteligența ieșită din comun. Deși nu a mers o zi la școală, băiatul în vârstă de 7 ani se pregătește să dea Bacalaureatul. De mic a învățat să scrie, iar de la șase ani citea deja câte o carte pe zi.

Invitată recent în podcastul lui Mihai Morar, fosta cântăreață a povestit cum stau lucrurile cu micul geniu, care este instruit în sistem homeschooling (n.r: acest sistem educațional nu este recunoscut în România), de către părinții săi:

Se pregătește să dea Bacalaureatul

"Băiețelul meu este foarte tare. Are 7 ani și jumătate. I-am căutat profesor de fizică-chimie și i-am găsit, însă nu au rezonat. Băiețelul meu este deosebit. Sunt fericită că mi l-a dat Dumnezeu și învăț mereu lucruri de la el. Toți copiii mei sunt diferiți, Sofia, Roxana, Kadri. Fiecare are ceva special, dar Kadri, fiind atât de inteligent, este o provocare. Mereu vrea să învețe ceva nou și atunci ne provoacă și pe mine, și pe Dragoș. Știe fizică, chimie. E un copil tare de tot. Sofia (fiica cea mare-n.r.) are aproape șase ani de când învață acasă și Roxana (fetița adoptată de Dana și Dragoș-n.r.), doi ani. Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie. Nici nu știu unde să-l duc, de fapt. El acum învață pentru examenul de bacalaureat, un test care îți asigură intrarea la anumite facultăți", a povestit Dana Nălbaru.

"E haios să ai așa un copil"

Fosta cântăreața a mai spus că știe un băiat în vârstă de 14 ani care a fost admis la Stanford, Harvard, dar nu ăsta e scopul ei cu Kadri.

"O facem mai mult de fun, că îi place foarte mult. Are sute de cărți citite. Pentru noi e ceva normal. E un copil vesel, care se joacă, însă mintea lui asimilează foarte repede. Înțelege niște lucruri de o finețe extraordinară. Mă blochează cu întrebările care țin de știință sau matematică. E haios să ai așa un copil. Se distrează foarte bine. Nu trebuie să îi repeți de două ori. Avea cinci ani când a început să studieze chimie. Își alege singur cărțile, iar eu de multe ori nici nu știu ce citește", a explicat artista.