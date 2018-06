Argentina trăiește dramatic: Maradona, dus de urgență la spital, după meciul de 'infarct' cu Nigeria

Diego Maradona (57 de ani) a fost în centrul atenţiei la meciul Nigeria - Argentina 1-2, care a asigurat calificarea "Pumelor" în optimile de finală ale Campionatului Mondial din Rusia. "El Pibe d'Oro" a fost luat pe braţe şi dus la spital la finalul meciului de la Sankt Petersburg, informează Mediafax

Fostul fotbalist a fost unul dintre personajele principale ale serii în care Messi & Co. au reuşit, după un meci de infarct, să acceadă în fazele eliminatorii ale turneului final din Rusia. Maradona a fost surpins dormind în tribune după ce s-a bucurat la golul lui Messi, apoi arătând semne obscene spre teren după reuşita lui Rojo, cea care a pecetluit soarta calificării.

Se pare, totuşi, că finalul nu a fost unul fericit pentru Diego Maradona, în ciuda victoriei Argentinei. Sud-americanul a ajuns la spital.

