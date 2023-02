Argentinianul Diego Cocca a acceptat postul de selecţioner al Mexicului

''Am decis să întrerupem relaţia contractuală cu Diego Cocca, directorul tehnic al clubului Tigres, după ce am aflat de decizia lui de a accepta postul de selecţioner al echipei Mexicului'', se artă într-un comunicat al clubului mexican.Cocca, 50 ani, care a cucerit două titluri cu Atlas FC, urmează să-i succeadă compatriotului său Gerardo Martino pe banca tehnică a Mexicului, care nu a reuşit să treacă de faza grupelor la CM 2022 pentru prima oară din 1978.Tehnicianul argentinian a preluat-o pe Tigres cu doar trei luni înainte, după ce cucerise cu Atlas titlurile din 2021 şi 2022, punând capăt unei secete de 70 ani.Miguel Herrera, Marcelo Bielsa, Guillermo Almada şi Ignacio Ambriz s-au aflat pe lista candidaţilor la postul de selecţioner al Mexicului, conform presei locale.Tigres a anunţat că l-a numit antrenor principal pe secundul lui Cocca, Marco Antonio ''Chima'' Ruiz.Mexicul are deja garantată participarea la Cupa Mondială de fotbal din 2026, pe care o va găzdui împreună cu Statele Unite şi Canada