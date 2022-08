Arheologul Haward Carter a furat comori din mormântul lui Tutankhamon, potrivit unor noi dovezi

Howard Carter, arheologul care a descoperit mormântul lui Tutankhamon în 1922, a fost mult timp suspectat de egipteni că a furat obiecte preţioase din sarcofag înainte ca acesta să fie deschis oficial. Dar, în timp ce zvonurile au indignat generaţii, a fost dificil de găsit dovezi în acest sens, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

Acum, acuzaţia că Howard Carter s-a folosit de bunuri „furate fără îndoială din mormânt” a apărut într-o scrisoare nepublicată care i-a fost trimisă în 1934 de un savant britanic eminent din propria echipă de cercetare.

A fost scrisă de Sir Alan Gardiner, un filolog de frunte. Carter îl desemnase pe Gardiner să traducă hieroglifele găsite în mormântul vechi de 3.300 de ani, iar mai târziu i-a dat o „amuletă whm”, folosită pentru ofrande aduse celor morţi, asigurându-l că nu a provenit din mormânt.

Gardiner i-a arătat amuleta lui Rex Engelbach, directorul britanic de atunci al Muzeului Egiptean din Cairo, şi a fost consternat să afle că într-adevăr provenea din mormânt, deoarece se potrivea cu alte artefacte - toate făcute după aceeaşi matriţă.

Trimiţând o scrisoare către Carter, el a precizat: „Amuleta pe care mi-ai arătat-o ​​a fost, fără îndoială, furată din mormântul lui Tutankhamon”.

Scrisorile, aflate acum într-o colecţie privată, vor fi publicate într-o carte viitoare de la Oxford University Press, „Tutankhamon and the Tomb that Changed the World”.

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la descoperirea de către Carter şi susţinătorul său financiar, Lord Carnarvon, a mormântului. În următorul deceniu, Carter a supravegheat îndeaproape mutarea şi transportarea obiectelor pe Nil până la Cairo pentru a fi expuse în Muzeul Egiptean.