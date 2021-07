Arhiepiscopul Albaniei l-a felicitat pe Patriarhul Daniel la împlinirea vârstei de 70 de ani

Preafericitul Părinte Anastasie al Albaniei l-a felicitat pe Patriarhul Daniel la împlinirea vârstei de 70 de ani. El i-a scris: „Preafericirea Sa a evidențiat problemele moderne din perspectiva și în lumina Teologiei ortodoxe a Schimbării la Față și a Învierii”. Ierarhul i-a urat Patriarhului României „să lupte întotdeauna pentru unitatea Bisericii Ortodoxe și strălucirea adevărului, a iubirii și frumuseții Ortodoxiei în societatea contemporană”.

Text integral:

Salutări cu ocazia aniversării a 70 de ani de la nașterea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Am avut bucuria de a-l cunoaște pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în urmă cu aproximativ 40 de ani, ca pe un tânăr teolog promițător, predând la Institutul de la Bossey al Consiliului Mondial al Bisericilor. În anii următori am avut ocazia să fim împreună în multe consultări și conferințe ecumenice, confruntându-ne cu probleme cruciale ale dialogului intercreștin. În multe cazuri, am încercat să prezentăm mărturia ortodoxă apelând la cunoștințele noastre teologice și la experiența bisericească. Profesorul Daniel Ciobotea a fost înzestrat cu o bază teologică solidă, datorită uceniciei sale aproape de renumitul teolog român, părintele Dumitru Stăniloae, participând la întrunirile ecumenice într-un mod responsabil și creativ, relatează Basilica.ro.

Ne-am bucurat aflând despre alegerea sa, în anul 1990, în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române și promovarea sa rapidă în funcții importante ale Bisericii sale. În acel moment, implicarea sa a fost importantă nu numai pentru Biserica sa, ci și pentru Ortodoxie, în ansamblul ei: la început ca principal consilier al blândului și smeritului Patriarh Teoctist de binecuvântată memorie și, mai târziu, după ridicarea sa în Tronul Patriarhal (2007), la Sinaxele Primaților Ortodocși și la lucrările Sfântului și Marelui Sinod din Creta (iunie 2016). Preafericirea Sa a evidențiat problemele moderne din perspectiva și în lumina Teologiei ortodoxe a Schimbării la Față și a Învierii.

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei sale de naștere, îl felicităm cu sinceritate pe Preafericirea Sa și Biserica Ortodoxă Română și ne rugăm, din adâncul inimii noastre, ca, folosindu-se de prețioasele daruri cu care l-a înzestrat Dumnezeu, să continue să păstorească poporul iubit al Bisericii României, cu „înțelepciunea cea de sus” (Iacov 3, 17), cu afecțiune paternă și dragoste neclintită. Fie ca Preafericirea Sa să lupte întotdeauna pentru unitatea Bisericii Ortodoxe și strălucirea adevărului, a iubirii și frumuseții Ortodoxiei în societatea contemporană, „pentru ca întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor” (1 Petru 4, 11).

Cu cea mai înaltă onoare și profundă iubire frățească în Hristos,

† Anastasios,

Arhiepiscopul Tiranei, Durrës-ului și al Întregii Albanii