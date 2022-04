Armata României și a Bulgariei își consolidează alianța după invazia Rusiei: 'Intrăm într-o nouă etapă. Întărim postura defensivă a NATO în această zonă'

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a afirmat, vineri, că relaţiile dintre Armata României şi Armata Bulgariei, dar şi dintre guvernele celor două ţări intră într-o nouă etapă, cu întâlniri mai dese, iar ministrul Apărării din Bulgaria, Dragomir Zakov, a declarat că militarii din cele două ţări sunt pregătiţi să lucreze împreună în exerciţii multinaţionale.

Vasile Dîncu a avut, vineri, o întâlnire cu ministrul Apărării din Bulgaria. La finalul acesteia, Dîncu a declarat că şi această vizită confirmă relaţiile excepţionale dintre cele două ţări.

“În această perioadă extrem de complexă pentru securitatea regională şi în acelaşi timp pentru toată această zonă a noastră a flancului estic, vizita dumneavoastră domnului ministru la scurt timp după vizita preşedintelui ţării dumneavostră, venind alături de premierul Guvernului din Bulgaria confirmă relaţii bilaterale excepţionale pe care ţările noastre le au. Cred că trebuie să continuăm aceste relaţii şi de fapt am stabilit împreună astăzi că relaţiile dintre armatele noastre şi dintre guvernele noastre intră într-o nouă etapă, o etapă în care am stabilit să ne vedem foarte des, cel puţin o dată pe an să avem vizite reciproce şi staff-urile noastre, specialiştii să lucreze continuu”, a transmis ministrul Apărării.

El a mai adăugat că România şi Bulgaria pot întări postura defensivă a NATO în zona Mării Negre.

“Am constatat că nu avem nicio diferenţă în ceea ce avem probleme, diferenţele sunt foarte mici şi nici în ceea ce privesc soluţiile pe care le găsim. Cred că împreună vom putea să facem mult mai multe în viitor pentru relaţiile noastre fie că vorbim de Cincu sau Mihail Kogălniceanu, de Novo Selo sau Ignatievo, suntem decişi să întărim postura defensivă a Alianţei în această zonă a noastră, în zona Mării Negre”, a explicat Dîncu.

El a menţionat că a discutat cu omologul său din Bulgaria despre situaţia din Ucraina.

„Credem împreună că agresiunea militară a Federaţiei Ruse nu poate fi justificată, este ilegală, ea reprezintă un afront la adresa principiilor umanităţii asumate prin Carta ONU şi unde stă scris că popoarele, naţiunile sunt hotărâte să izbăvească generaţiile viitoare de flagelul războiului”, a mai transmis Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării din Bulgaria, Dragomir Zakov, consideră că România şi Bulgaria au acelaşi destin ca aliaţi şi vecini.

“Aceste întâlniri trebuie să aibă loc în mod regulat pentru că Bulgaria şi România nu sunt numai aliaţi apropiaţi, ci vecini apropiaţi, nu numai că avem aceleaşi provocări, aceleaşi ameninţări, dar avem aceleaşi destin ca aliaţi, ca vecini, de a asigura securitatea regiunii. Pentru a asigura această securitate, noi credem cu tărie în acest lucru. Evident, este un plan al NATO care a fost activat pentru România şi pentru Bulgaria şi văd că este foarte important să ne vedem să discutăm despre modalitatea de implementare a deciziilor pentru întărirea dimensiunii practice a cooperării în zona apărării”, a precizat Dragomir Zakov.

El a mai transmis că militarii români şi cei bulgari trebuie să fie pregătiţi să lucreze împreună în exerciţii multinaţionale.

“Suntem gata să lucrăm împreună pentru securitatea regiunii, pentru securitatea naţiunilor noastre, avem multe proiecte în NATO, NATO stabileşte două grupuri de luptă în regiune, unul în România, unul în Bulgaria. Cel din Bulgaria este în proces de a fi operaţionalizat. Suntem pregătiţi să lucrăm în exerciţii multinaţionale împreună pentru a creşte interoperabilitate trupelor noastre astfel încât soldaţii noştri să poată să fie în măsură să lucreze împreună să-şi vorbească şi să lupte împreună”, a mai declarat ministrul Apărării din Bulgaria.