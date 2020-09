Armenia acuză Turcia că se implică deja în război de partea Azerbaidjanului! Turcii și-au arătat public sprijinul: 'Suntem pregătiți și pentru teren'

Turcia este pregătită să ofere Azerbaidjanului orice sprijin în legătură cu situația din Nagorno-Karabakh. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a făcut aceste declarații miercuri. De cealaltă parte, Armenia acuză Turcia că militarii turci au rămas în Azerbaidjan, după exercițiile comune azero-turce din august anul curent și sunt folosiți activ în timpul ostilităților din Nagorno-Karabakh și la granița cu Armenia.

"Orice ajutor are nevoie Azerbaidjanul, suntem gata [să-l oferim]. Am spus că suntem împreună cu Azerbaidjanul atât la masa negocierilor, cât și pe câmpul de luptă. Acestea nu sunt cuvinte goale", a spus el. Ministrul a declarat că „ONU a adoptat anterior o serie de rezoluții [cu privire la problema Karabakh], dar Armenia ignoră dreptul internațional, afirmând că nu dorește să rezolve problema prin diplomație”. În plus, potrivit acestuia, Azerbaidjanul „luptă pe propriul teren, unde luptă împotriva ocupanților”. El a comparat situația din Karabakh cu evenimentele din Ucraina și Georgia. Cavusoglu a subliniat, de asemenea, că Azerbaidjanul are dreptate în acțiunile sale atât din punct de vedere moral, cât și juridic. "Comunitatea internațională ar trebui să trateze situația din Azerbaidjan la fel ca evenimentele din Ucraina și Georgia", a adăugat ministrul. Cuvintele sale au venit la scurt timp după ce președintele francez Emmanuel Macron a avertizat partea turcă împotriva declarațiilor neprevăzute care exacerbează situația din Nagorno-Karabakh.

Reprezentantul oficial al Ministerului Apărării din Armenia Artsrun Hovhannisyan acuză Turcia că se implică deja în conflict. "Avem informații de încredere că luptătorii turci F-16 au rămas în Azerbaidjan după exercițiile comune din 13-14 august. Luptătorii sunt folosiți activ în cursul ostilităților, efectuează misiuni de recunoaștere. Numai F-16 poate înregistra Su-25 de departe. În curând vom furniza toate dovezile cu privire la participarea Forțelor Aeriene Turcești", a spus el. Ministerul Apărării din Armenia a raportat marți că un F-16 turc de pe teritoriul Azerbaidjanului a doborât un Su-25 al Forțelor Aeriene Armene, care desfășura o misiune de luptă în zona orașului armean Vardenis.

Istoria conflictului din Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh este parte din Azerbaidjan, dar populația este majoritar armeană. Uniunea Sovietică a văzut o creștere a tensiunilor în anii 1980, Nagorno-Karabakh a votat să devină parte din Armenia – provocând un război care a luat sfârșit în 1994.

De atunci, Nagorno-Karabakh a rămas parte din Azerbaidjan, dar este controlată de separatiștii etnici armeni susținuți de guvernul Armean. Negocierile peste decenii, mediate de puterile internaționale, n-au adus rezultate de pace sau un tratat.

Armenia este majoritară o țară creștină în timp ce Azerbaidjanul este musulmană. Turcia are legături strânse cu Azerbaidjanul, în timp ce Rusia este un aliat cu Armenia – dar are, de asemenea, relații bune cu Azerbaidjanul.

Ultima hartă a războiului, cu zonele de pe front, pentru perioada 27-28 septembrie este cea de mai jos. Principalele zone de conflict sunt Murovdag, Talysh, Mardakert și Fuzuli.