Mikel Arteta, după ce Arsenal a ratat titlul pe final: 'Am concurat, dar nu am fost de ajuns. Acum trebuie să ne vindecăm. Este foarte dureros'

Mikel Arteta, managerul lui Arsenal, spune că echipa sa a avut "o călătorie incredibilă", dar acum "trebuie să se vindece" după ce a pierdut în cursa pentru titlu în Premier League, scrie BBC.

Înfrângerea suferită sâmbătă de Gunners la Nottingham Forest a confirmat Manchester City drept campioană pentru al treilea sezon consecutiv, în timp ce Arteta şi jucătorii săi se întreabă ce ar fi putut fi, scrie news.ro.

După un început de sezon fulminant, Arsenal avea opt puncte avans în fruntea clasamentului după 18 meciuri şi deţinea acelaşi avans faţă de City la începutul lunii aprilie, deşi a jucat un meci în plus.

Cu toate acestea, o serie de doar două victorii în ultimele opt meciuri a permis echipei lui Pep Guardiola să îi depăşească şi să obţină titlul cu trei meciuri înainte de final.

"Sunt incapabil să mă gândesc la asta în acest moment. Trebuie să felicităm City", a declarat Arteta pentru BBC Match of the Day.

"A fost o călătorie incredibilă pentru noi în cele 10 luni de competiţie cu City, fiind în faţa lor pentru atât de mult timp. Am învăţat lecţii uriaşe. Am transformat multe la acest club. Am făcut paşi uriaşi, dar cireaşa de pe tort este să câştigăm un campionat, iar noi nu am reuşit.”

Arsenal a fost lider timp de 248 de zile în sezonul 2022-23, cele mai multe zile fără să termine pe primul loc din istoria primei ligi engleze.

După o astfel de cădere dramatică, Arteta caută acum o modalitate de a-şi motia echipa pentru ultimul meci al sezonului şi mai departe.

"Acesta este fotbalul. Este o zi foarte tristă, am lucrat timp de 11 luni cu acest obiectiv şi am fost în top atâtea zile", a declarat el pentru Sky Sports. "Am concurat, dar nu am fost de ajuns. Acum trebuie să ne vindecăm. Este foarte dureros. Trebuie să găsesc o modalitate de a-i ridica pe jucători şi ne aşteaptă o săptămână grea".

Arsenal a obţinut doar două victorii şi trei înfrângeri în ultimele opt meciuri disputate

În timp ce City a avut o serie remarcabilă de 11 victorii în Premier League.

"Îmi cer scuze. Am avut convingerea că putem reuşi, echipa nu a făcut-o şi este responsabilitatea mea", a declarat antrenorul de 41 de ani.