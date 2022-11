Artileria grea! Președintele AmCham cere admiterea României în Schengen

Proiectul de ţară al României, din ultimii 30 de ani, este incomplet fără intrarea în Schengen, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, Ionuţ Simion, preşedintele Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham România), scrie Agerpres.

"În cei 30 de ani şi ceva de democraţie în România, ţara noastră a avut un singur proiect de ţară pe care a reuşit să şi-l urmeze cu adevărat: aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană. Acest proiect de ţară este incomplet fără integrarea în Schengen şi, de aceea, vă rog să ţineţi cont de acest lucru. Vreau să felicit atât Preşedinţia, atât Guvernul României, cât şi Parlamentul pentru eforturile susţinute, constante şi coerente pe care le-au făcut în ultima decadă pentru ca România să atingă acest obiectiv. Investitorii americani care au prezenţă în România au tot interesul ca bunurile care sunt produse în România să ajungă cât mai repede la clienţii lor, atât din Uniunea Europeană, cât şi din restul lumii. Să nu uităm că, într-o perioadă plină de incertitudini geopolitice, dar şi de distorsiuni la nivelul lanţurilor de aprovizionare, ce modalitate mai bună de a asigura depăşirea lor cu succes, în interesul tuturor, este decât aceea de a asigura un transport liber al bunurilor în cadrul Uniunii Europene şi nu numai", a punctat Simion.

Potrivit preşedintelui AmCham, România vrea să contribuie la dezvoltarea şi la creşterea economică a Uniunii Europene, precum şi la îmbunătăţirea securităţii acesteia.

"Nu mai târziu de luni am venit din Grecia în ţară şi vreau să vă spun că a fost uimitor să văd că la graniţa atât dintre Grecia şi Bulgaria, cât şi dintre Bulgaria şi România, au fost zece maşini şi am stat aproape o oră în vamă. Faptul că am stat o oră în vamă contează mai puţin. Dar acolo, în vamă, între Bulgaria şi România, era un trailer cu un tanc care a trebuit să dea înapoi din border control, pentru că îi lipseau anumite hârtii... Atunci când noi vorbim de un conflict care poate oricând să izbucnească şi să implice nu numai România şi toate ţările membre ale NATO şi toate ţările Uniunii Europene, e cu atât mai important ca acest transfer de bunuri, de servicii, de echipamente să se facă în maniera cea mai rapidă cu putinţă. Acesta este motivul pentru care noi, membrii Camerei de Comerţ Americane, în numele investitorilor americani prezenţi în România şi ai investitorilor europeni prezenţi România şi membri ai AmCham, susţinem cu tărie că România merită în Schengen", a precizat Ionuţ Simion.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) organizează, joi, o conferinţă de presă ce are ca temă aderarea României la zona Schengen şi impactul benefic pe care aceasta îl va genera pentru dezvoltarea pieţei interne, inclusiv prin crearea de avantaje suplimentare pentru economiile tuturor statelor membre.