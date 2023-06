Artistul britanic Baxter Dury va susține un concer în premieră la București

Artistul britanic Baxter Dury, cunoscut pentru versurile satirice şi timbrul vocal distinct, va concerta în premieră la Bucureşti, marţi, după ora 20.00, la Control Club. Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventbook.

Povestitor ironic şi poet romantic deopotrivă, Baxter Dury are în palmares şapte albume de studio şi o compilaţie best-of. Cel mai recent disc, "I Thought I Was Better Than You", a fost lansat la începutul acestei luni, de Heavenly Recordings, conform News.ro.

"I Thought I Was Better Than You" reprezintă o nouă eră în cariera lui Baxter Dury şi o ocazie pentru intrarea în scenă a unui nou personaj narator, „aşa-zis conflictual”, cum îl descrie artistul. Prin intermediul său, cantautorul poate vorbi liber despre mixul toxic dintre descendenţa sa (relaţia complicată cu tatăl său, cântăreţul Ian Dury) şi presiunea socială aferentă. „Am scris despre cum e să fii ţinut prizonier de succesul altcuiva”, spune artistul.

Noul disc vine ca o continuare a romanului autobiografic "Chaise Longue", publicat în 2021, în care Baxter Dury spune povestea copilăriei sale neobişnuite.

Stilul relaxat, cu influenţe hip-hop, face din "I Thought I Was Better Than You" un soundtrack potrivit pentru carte deoarece „reflectă perfect muzica pe care o ascultam la vremea respectivă. Eu şi tovarăşii mei nu eram deloc indie. Eram mai degrabă fani graffiti, cu şireturi colorate, ascultam Afrika Bambaataa şi fumam mult”, spune artistul.

Biletele, în valoare de 140 de lei, sunt disponibile online pe Eventbook.ro (https://eventbook.ro/music/bilete-baxter-dury-control-club) şi în reţeaua partenerilor Eventbook.