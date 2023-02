AS Roma a urcat pe podium în campionatul Italiei

Gruparea "giallorossa" a marcat unicul gol al întâlnirii de pe Stadio Olimpico prin norvegianul Ola Solbakken, titularizat în premieră de Mourinho de la sosiera sa la AS Roma, luna trecută.În urma acestui succes, AS Roma a acumulat 44 de puncte, la fel ca şi AC Milan, campioana en titre, pe care o devansează la golaveraj (+11 faţă de +9).Într-un alt meci disputat duminică, Juventus Torino a învins în deplasare, cu 2-0, formaţia Spezia, prin golurile marcate de Moise Kean (32) şi Angel Di Maria (56). "Bătrâna Doamnă", care a pierdut 15 puncte în clasament în urma unei decizii a justiţiei sportive italiene, ocupă în prezent locul al şaptelea în Serie A,Celelalte meciuri din liga italiană s-au încheiat cu următoarele rezultate:VineriSassuolo - Napoli 0-2Au marcat: Kvaratshelia (12), Osimhen (33).Sampdoria - Bologna 1-2Au marcat: Sabiri (68 - penalty), respectiv Soriano (28), Orsolini (90).Monza - AC Milan 0-1A marcat: Junior Messias (31).Inter Milano - Udinese 3-1Au marcat: Romelu Lukaku (20 - penalty), Mhitarian (73), Lautaro Martinez (89), respectiv Lovric (43).DuminicăAtalanta Bergamo - Lecce 1-1Au marcat: Hojlund (87), respectiv Ceesay (4), Blin (74).Salernitana - Lazio Roma 0-2A marcat: Immobile (60, 69 - penalty).Fiorentina - Empoli 1-1Au marcat: Cabral (85), respectiv Cambiaghi (29).Luni se dispută partida Torino FC - Cremonese.Clasament:1. SSC Napoli 62 puncte.2. Inter Milano 47 p3. AS Roma 44 p4. AC Milan 44 p5. Lazio Roma 42 p6. Atalanta Bergamo 41 p7. Juventus Torino 32 p....