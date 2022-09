AS Roma, umilită de Udinese în campionatul Italiei

Friulanii s-au impus pe Dacia Arena din Udine prin golurile marcate de Destiny Udogie (5), Lazar Samardzic (56), Roberto Pereyra (75) şi Sandi Lovric (82).În urma acestui eşec, AS Roma a coborât pe poziţia a cincea a clasamentului, la egalitate de puncte (10) cu Udinese, surpriza actualului debut de sezon din Serie A."Prefer să pierd un meci cu 0-4, decât patru meciuri cu 0-1, asta-i sigur. Este dur, însă aşa e viaţa. Mâine avem un alt antrenament, mergem înainte. Am primit goluri în urma unor greşeli individuale, dar pentru mine sunt întotdeauna greşeli colective. Am ratat momente importante ale meciului", a declarat antrenorul Romei, portughezul Jose Mourinho, după înfrângere.Rezultate:SâmbătăFiorentina - Juventus 1-1Au marcat: Kouame (29), respectiv Milik (9).AC Milan - Inter Milano 3-2Au marcat: Leao (28, 60), Giroud (54), respectiv Brozovic (21), Dzeko (67).Portarul Ciprian Tătăruşanu a fost rezervă la Milan.Lazio Roma - SSC Napoli 1-2Au marcat: Zaccagni (4), respectiv Kvaratshelia (61).Fundaşul Ştefan Radu a fost rezervă la Lazio.DuminicăCremonese - Sassuolo 0-0Portarul Ionuţ Radu şi fundaşul Vlad Chiricheş au fost integralişti la Cremonese.Spezia - Bologna 2-2Au marcat: Bastoni (45+2), Schouten (54 - autogol), respectiv Arnautovic (6, 64).Hellas Verona - Sampdoria Genova 2-1Au marcat: Audero (44 - autogol), Doig (45+3), respectiv Caputo (40).Udinese - AS Roma 4-0Au marcat: Udogie (5), Samardzic (56), Pereyra (75), Lovric (82).Luni se dispută partidele Monza - Atlanta Bergamo, Salernitana - Empoli şi Torino FC - Lecce.Clasament:1. SSC Napoli 11 puncte (5 jocuri, golaveraj +8)2. AC Milan 11 p (5 j +5)3. Atalanta Bergamo 10 p (4 j, +5)4. Udinese 10 p (5 j, +4)5. AS Roma 10 p (5 j, +1)6. Juventus Torino 9 p (5 j, +5)7. Inter Milano 9 p (5 j, +3)8. Lazio Roma 8 p (5 j)....