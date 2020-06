Asaltul partidelor mici - Cum îşi propun să dea peste cap calculele pentru alegerile locale

Văzute în principal ca o bătălie între partidele mari - PNL şi PSD - care au sute de primari în toată ţara, alegerile locale pot fi date peste cap de formaţiunile mai mici, chiar dacă primarii vor fi aleşi şi de această dată într-un singur tur de scrutin.

Dacă USR-PLUS şi Pro România par să joace deja la categoria "mijlocie", potrivit celor mai recente sondaje, ALDE, PMP şi UDMR, fiecare în jurul a 5%, au propriile fiefuri în care vor încurca bătălia "titanilor".

Însă adevăratele surprize ar putea veni de la partide care tind spre 4-5% la nivel naţional, însă care la nivel local au câteva nume cu notorietate şi priză la electorat. Astfel, Partidul Puterii Umaniste - social liberal (PPU-sl), Partidul Ecologist Român şi chiar PRM trag tare în această perioadă, fac achiziţii de marcă şi intenţionează să lanseze în bătălia electorală din câteva judeţe oameni cu experienţă în politică şi administraţie.

PPU-sl mizează pe lideri precum Maria Grapini (Timişoara), Dorel Căprar (Arad), Alexandru Băişanu (Suceava), Graţiela Gavrilescu (Ploieşti), Petru Mărginean (Deva) şi chiar Teodor Meleşcanu.

O adevărată mobilizare este şi la Partidul Ecologist Român, un partid cu experienţă, care a avut de-a lungul anilor candidaţi redutabili la alegerile locale din unele judeţe. Curentul ecologist la nivel european şi mondial pare să le priască celor din PER, care, potrivit unor surse politice, va arunca în luptă nume cunoscute în mai multe judeţe şi municipii reşedinţă de judeţ. PER are în acest moment 2% în sondaje, procent care poate creşte având în vedere că votul la locale este mai puţin politic, fiind dat în considerarea persoanei care candidează.

Pe măsură ce se alegerile locale se apropie, partidele mici duc o campanie de trasferuri. Notorietatea şi intenţia de vot pentru aceste partide cred odată cu reactivarea unor vechi politicieni mai puţin activi în ultimii patru ani sau cu transferul unor politicieni de la partidele mari. Acestora li se vor alătura pe listele electorale, potrivit surselor politice, şi personalităţi din mediul de afaceri, cu notorietate pe plan local.