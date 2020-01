Șase piese de David Bowie vor fi lansate începând din 17 ianuarie pentru o perioadă limitată

Un nou EP David Bowie, numit „David Bowie Is It Any Wonder?” urmează să fie lansat pe serviciile muzicale de streaming și va conține și o versiune acustică a cunoscutei melodii „The Man Who Sold The World”, arată Smart Radio păstrând un loc special pentru muzica britanicului în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Versiunea acustică a melodiei ”The Man Who Sold The World” pe care legenda rock a înregistrat-o în cadrul sesiunii live „ChangesNowBowie” susținută pe Madison Square Garden din New York în 1996, a fost lansată pe serviciile muzicale de streaming pe 8 ianuarie pentru a marca ziua în care Bowie ar fi împlinit 73 de ani, arată Contact Music.

Piesa „The Man Who Sold The World” dă numele celui de-al treilea album de studio al legendei rock David Bowie și a fost reinterpretată de mulți artiști celebri, printre care și Kurt Cobain.

Coperta albumului „David Bowie Is It Any Wonder?” va prezenta un portret al artistului realizat de celebrul fotograf Albert Watson în 1996.

Parlophone Records a anunțat lansarea albumului pe site-ul oficial al lui Bowie și, referindu-se la varianta rară a piesei „The Man Who Sold The World”, a scris: ”Probabil că unii dintre voi s-au așteptat la o surpriză din partea noastră cu ocazia împlinirii 73 de ani de la nașterea nemuritorului David Bowie. Într-adevăr, cei care vor intra pe rețelele de streaming, vor găsi ceva acolo".

Ultimul album de studio al artistului este „Blackstar”, care a fost lansat chiar în ziua în care artistul a trecut în neființă. David Bowie a pierdut lupta cu cancerul la vârstă de 69 de ani, în ianuarie 2016 - realizat de celebrul fotograf Albert Watson în 1996.

David Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de forme de artă, filosofie şi literatură. El a fost, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale. Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără "Space Oddity" (1969), "The Man Who Sold the World" (1970), "Aladdin Sane" (1973), "Station to Station" (1976), "Let's Dance" (1983), "The Buddha of Suburbia" (1993) şi "Earthling" (1997). Albumele starului britanic s-au vândut în peste 150 de milioane de copii pe plan mondial. A murit în 2016, la două zile după ce împlinise 69 de ani.

