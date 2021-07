Ashleigh Barty, prima reacție după ce a câștigat turneul de la Wimbledon: 'Acesta a fost visul meu'

Jucătoarea australiană Ashleigh Barty a declarat că i s-a îndeplinit un vis, sâmbătă, prin câştigarea turneului de la Wimbledon, potrivit news.ro.

"Este incredibil. Mai întâi vreau să încep prin a o felicita pe Karolina (n.r. - Pliskova) şi echipa ei pentru turneul lor uimitor. (n.r. - Adresându-se jucătoarei cehe) Îmi place să mă testez împotriva ta şi sunt sigur că vom juca alte meciuri de genul acesta. De asemenea, trebuie să mulţumesc publicului. Mi-aţi făcut visul atât de special. Karolina este competitivă şi m-a forţat să dau tot ce am mai bun pe teren. Ştiam că trebuie să joc foarte bine de la început până la sfârşit şi sunt mândră că am reuşit să intru din nou în joc în al treilea set şi să ajung la final. Mi-a luat ceva timp să recunosc şi să spun că a câştiga trofeul la Wimbledon a fost visul meu. Să trăieşti acest vis cu acest public şi cu oamenii din jurul meu este pur şi simplu uimitor. E mai bine decât orice mi-aş putea imagina. Nu am dormit prea mult aseară, mi-am pus multe întrebări. Dar odată ajunsă pe teren, am fost gata şi sunt încântată să pot sărbători cu toată lumea. Întreaga mea echipă este extraordinară şi vreau să le mulţumesc pentru că fără ei nu aş fi ajuns aici. Ei şi-au sacrificat timpul şi energia pentru cariera mea. Mai ales în acest an special pentru toată lumea şi care face dificile călătoriile, le mulţumesc pentru că m-au însoţit, pentru că au fost departe de casă aproape o lună", a declarat Barty, imediat după finală, potrivit lequipe.fr.

Spunându-i-se că victoria de sâmbătă este, de asemenea, un omagiu adus uneia dintre modelele ei, Evonne Goolagong, care a câştigat primul ei titlu la All England Club din cele două, în urmă cu 50 de ani, Barty a izbucnit în lacrimi: "Da, ea înseamnă mult pentru mine şi sper că am făcut-o mândră."

Liderul WTA, Ashleighe Barty, a câştigat în premieră turneul de la Wimbledon, al doilea ei grand slam din carieră, după Roland Garros 2019.

Australianca de 25 de ani a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 9, după un meci de o oră şi 55 de minute de joc.

În setul al doilea, Barty a condus cu 3-1 şi a servit pentru trofeu la 5-4, dar nu a reuşit să se apropie de minge de meci. Australianca a reuşit să impună în cele din urmă după un nou set foarte bun în decisiv.

Câştigătoare primeşte un premiu de aproape două milioane de euro şi 2.000 de puncte WTA. Învinsa încasează un premiu de un milion de euro şi 1.300 de puncte WTA.

Anterior acestei ediţii, Barty nu trecuse de optimi la All England Club.

La 29 de ani, Pliskova rămâne fără trofeu de grand slam şi cu o a doua finală disputată, după US Open 2016. Nici jucătoarea cehă nu trecuse anterior de optimi, la Wimbledon. Fostul număr 1 mondial va reveni în Top 10 WTA după acest turneu, urcând până pe lcoul 7 WTA.

Simona Halep a câştigat ultima ediţie a turneului de la Wimbledon, în 2019. Ea nu a participat în acest an din cauza unei accidentări şi va coborî pe locul 9 WTA.