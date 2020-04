Asociaţia agenţilor de fotbal din Germania critică recomandările FIFA privind extinderea contractelor jucătorilor

Asociaţia agenţilor de fotbal din Germania (DFVV) a criticat dur recomandările FIFA făcute cluburilor, de extindere a contractelor jucătorilor pe perioada pandemiei de coronavirus, scrie dpa potrivit Agerpres.

''Din punctul meu de vedere avem de-a face cu un 'activism' al FIFA. Durata unui contract nu are cum să fie stabilită de un organism internaţional ci doar de părţile implicate'', a spus Gregor Reiter, preşedintele DFVV.El a dat exemplul portarului Alexander Nuebel, care se va alătura echipei Bayern Munchen la 1 iulie, după ce înţelegerea cu Schalke 04 îi va expira.''Ce ar trebui să facă el, să continue să joace pentru Schalke încă patru săptămâni pe salariul primit de la acest club? Cine i-ar plăti diferenţa salarială? O prelungire a sezonului ar putea ridica multe întrebări de natură legală care ar trebui să primească un răspuns. Recomandarea FIFA nu este utilă", a arătat Reiter.Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) a dat publicităţii o listă cu directive şi recomandări, în care este evocată şi problema jucătorilor ale căror contracte urmează să se încheie pe 30 iunie şi nu ar avea, astfel, dreptul să mai evolueze pentru cluburile lor în cazul prelungirii sezonului din cauza pandemiei de coronavirus.FIFA propune, din acest motiv, prelungirea contractelor respective, până la finalizarea sezonului în campionatele în care aceştia evoluează, dacă acestea se vor încheia după data de 30 iunie."Din cauza suspendării tuturor competiţiilor în vigoare, în numeroase ţări, este evident în acest moment că sezonul nu se va încheia la data prevăzută iniţial. În consecinţă, se propune prelungirea contractelor până la încheierea efectivă a sezonului. Această măsură este în conformitate cu intenţiile părţilor in cauză la semnarea contractului şi are drept scop păstrarea echităţii şi stabilităţii sportive", a explicat FIFA.Forul condus de Gianni Infantino a adăugat că un principiu similar se va aplica şi jucătorilor care îşi încep contractul în debutul sezonului viitor, subliniind totodată că datele prevăzute pentru perioada de transferuri din această vară vor fi probabil amânate.Pentru ferestrele de mercato, FIFA "va fi flexibilă şi va permite ca perioadele de transfer relevante să fie mutate, astfel încât acestea să se încadreze între sfârşitul vechiului sezon şi începutul noului sezon", se arată în comunicatul federaţiei internaţionale.