Asociaţia Oraşelor din Germania îndeamnă cetățenii să nu folosească pocnitori şi artificii de Anul Nou

Asociaţia Oraşelor din Germania a îndemnat populaţia să se abţină de la a lansa pocnitori şi artificii pe perioada sărbătorilor de Anul Nou, informează DPA, potrivit AGERPRES.

''Din păcate, nu am reuşit să ţinem sub control situaţia infectărilor în acest an neobişnuit. Acesta este motivul pentru care municipalităţile apelează la cetăţeni: Rămâneţi acasă de Anul Nou sau sărbătoriţi doar cu prietenii într-un grup restrâns'', a declarat directorul general al asociaţiei, Helmut Dedy, pentru reţeaua germană de presă RND într-un material publicat miercuri.

Anul acesta, vânzarea de artificii către marele public este strict interzisă în Germania ca parte dintr-o serie de măsuri anti-COVID-19.

Lansare artificiilor sub formă de rachetă - o tradiţie populară în Germania la cumpăna dintre ani - este de asemenea interzisă în mai multe zone din Berlin.

Corpul de Control al prim-ministrului a descoperit nereguli grave la Autoritatea de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Helmut Dedy a confirmat interdicţia referitoare la vânzarea de artificii.

''Anul Nou poate fi întâmpinat şi fără artificii'', a subliniat acesta.

Dedy, a cărui asociaţie reprezintă peste 3.400 de oraşe şi comunităţi, a mai precizat că este important ca secţiile de terapie intensivă să nu fie supraaglomerate din cauza rănirilor survenite prin manevrarea necorespunzătoare a petardelor.

''Respectaţi vă rog interdicţiile referitoare la artificii specifice unei anumite regiuni: în multe oraşe, se aplică spaţiilor publice; în unele oraşe, există chiar o interdicţie generală asupra artificiilor, care vizează şi proprietăţile private'', a mai precizat acesta.

Dedy i-a îndemnat totodată pe cei care intenţionează să utilizeze artificii mai vechi sau cumpărate din străinătate pe proprietatea lor să se gândească de două ori: ''Interdicţiile nu vizează toate oraşele, dar vă rog să acţionaţi responsabil''.