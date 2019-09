Asociatia Societatilor de Service Auto face acuzații dure la adresa COTAR

Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.) a transmis luni clarificari legate la comunicatele de presa ale COTAR-ului din ultimele 18 luni:

„Cum se cumpara integritatea unor lideri din organizatiile patronale? Oferindu-le functii banoase membrilor familiei.

De aproximativ un an si jumatate observam cum comunicatele de presa ale COTAR sunt directionate impotiva unitatilor reparatoare ori de catre ori ASF sau piata de asigurari are un interes sa promoveze anumite mesaje care sa justifice majorari ale preturilor RCA cauzate, dupa spusele lor, numai de catre unitatile reparatoare.

Faptul ca va fi eliminat pana la sfarsitul anului plafonul de cheltuieli administrative de 25% aplicat firmelor de asigurari in cazul produsului RCA, situatie care va conduce inevitabil la o crestere importanta a pretului RCA, nu mai ingrijoreaza organizatia COTAR.

Si-au pus membri COTAR intrebarea de ce Vasile Stefanescu nu ia niciun fel de atitudine fata de un demers care va conduce in mod cert la cresterea semnificativa a pretului RCA?

Vom explica noi, fiind convinsi ca membri COTAR si celelalte organizati patronale din transporturi nu cunosc adevarata fata a presedintelui COTAR.

Vanessa Paduraru (fosta Stefanescu), fata domnului Vasile Stefanescu, este angajata la ASF avand functia de expert management in cadrul cabinetului Presedintelui ASF, Leonardo Badea.

Ginerele domnului Vasile Stefanescu, domnul Cristian Laurentiu Paduraru este angajat in functia de sef serviciu in cadrul Directiei Operatiuni si IT din cadrul ASF, directia IT fiind direct in subordinea Cancelariei Presedintelui ASF, Leonardo Badea.

Domnisoara Vanessa Paduraru are un salariu de aproximativ 20 000 de lei/luna, iar ginerele domnului Stefanescu, domnul Cristian Laurentiu Paduraru are un salariu care depaseste 30 000 de lei/luna.

Am evitat pana acum sa facem publice aceste informatii care tin de integritatea familiei domnului Vasile Stefanescu, dar, asa cum suna textul unui ringtone celebru “Stapane, fraierul insista!” am decis sa explicam tuturor resorturile care stau in spatele comunicatelor desantate, din care lipsesc intotdeauna argumentele si care sunt in realitatea atacuri la adresa ASSAI, ori de catre ori ASSAI critica activitatea indoielnica a ASF-ului sau abuzuri ale pietei de asigurari.

“Noi il felicitam pe domnul Vasile Stefanescu pentru cadoul tinerilor insuratei, consideram ca orice noua familie trebuie sa aiba parte de un inceput bun, de 50 000 de lei/luna, asa cum au fata si ginerele presedintelui COTAR. Este corect totusi, ca atat membri COTAR, cat si jurnalistii din Romania, sa cunoasca realitatea din spatele comunicatelor de presa ale COTAR, dirijate de catre o persoana din ASF si nu de putine ori si de piata de asigurari, prin gurita presedintelui COTAR”. – declarat Bogdan Anania, Vicepresedinte ASSAI.

Ne punem intrebarea daca domnul Vasile Stefanescu este constient de faptul ca in mai putin de o luna va veni un nou presedinte la ASF, care s-ar putea sa renunte la serviciile tinerilor insuratei din familia Stefanescu.

Ce se va intampla atunci? Ginerele se va intoarce sa lucreze la STS? Fata domnului Stefanescu se va intoarce la “buzunarul lui tati”?

Presedintele COTAR va deveni brusc ingrijorat de soarta RCA-ului si va face presiuni publice astfel incat sa…nu fie data afara aceasta tanara familie din borcanul cu miere al ASF-ului?

In incheiere adresam o intrebare retorica membrilor COTAR si jurnalistilor din Romania:

Aveti in continuare incredere in domnul Vasile Stefanescu?”, potrivit comunicatului de presa.