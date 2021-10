ASSMB, instituție condusă de Vasile Apostol, a construit spitalul modular Pipera în timp record

ASSMB, instituția condusă de Vasile Apostol, a construit în timp record spitalul modular din Pipera, destinat pacienților cu Covid-19.

La finalul vizitei organizate la spitalul modular, la care a participat și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, autoritățile au anunțat că va începe transferul primilor pacienți, infrastructura fiind pregătită.

Vasile Apostol, directorul general al ASSMB, a declarat: „Într-un context pandemic dificil, am reușit să ne mobilizăm și să ducem la bun sfârșit, într-un timp foarte scurt, acțiunea de reoperaționalizare a spitalului modular Pipera. Am beneficiat permanent de sprijinul și susținerea Primăriei Municipiului București și am colaborat strâns cu Ministerul Sănătății și cu DSU. Mulțumesc personalului medical și tuturor colegilor pentru implicare și profesionalism!”.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, prezent la vizita de la spitalul modular, a transmis mulțumiri către ASSMB și către Primăria Capitalei pentru buna colaborare.

Spitalul modular Pipera este destinat pacienților cu Sars-CoV-2. Personalul medical care va trata aici bolnavii va fi de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, spitalul modular funcționând ca secție exterioară a acestei unități sanitare, administrată de Primăria Capitalei, prin ASSMB.