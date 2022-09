Ăsta da ghinion. A câștigat 30 de milioane de dolari din tenis, dar tatăl i-a tocat averea la jocurile de noroc

A fost al treilea jucător al lumii, dar s-a retras din cauza accidentărilor la genunchi. La 33 de ani, Juan Martin del Potro a făcut dezvăluiri incredibile. Argentinianul a vorbit despre adaptarea dificilă la noul statut, dar și de problemele cu banii.

Măcinat de accidentările la genunchi, Juan Martin del Potro a jucat un singur meci în ultimii 3 ani, acasă, la Buenos Aires, în februarie 2022. Favoritul fanilor argentinieni admite că încă nu s-a acomodat cu noul statut, de jucător retras.

„Recent am fost în Elveția, am văzut un alt doctor și am început un nou tratament. Mi-a fost recomandat de mai mulți jucători, ei spuneau că au avut rezultate pozitive. Imaginați-vă ce frustrare simțeam după fiecare tratament încercat sau după fiecare operație eșuată. Asta am trăit în ultimii 3 ani și jumătate.

”Nu pot urca scările fără să simt durerea”

Astăzi pot merge din nou, dar nu pot alerga pe bandă, nu pot urca scările fără să simt durerea. Nu pot conduce o perioadă îndelungată. Trebuie să opresc și să îmi destind picioarele. Asta e realitatea pe care o trăiesc. E greu, e dificil, dar încerc să mă adaptez, să trăiesc cât se poate de frumos, în ciuda tuturor problemelor”, s-a destăinuit Del Potro, potrivit Tennis Head.

”Mi-e greu să îmi imaginez o viață fără tenis. Nu știu cum să fac tranziția, nu am fost pregătit. Nu știu cum ceilalți sportivi au trecut prin acest proces. Eram al treilea jucător al lumii, apoi mi-am rupt genunchii și acum sunt aici, fără nimic!, a spus Del Potro.

Uriașul a rămas în memoria românilor după ce a îmbrățișat-o și încurajat-o pe Simona Halep

Del Potro a strâns în carieră aproximativ 30 de milioane de euro, din premii și contracte de sponsorizare. Întreaga avere a fost gestionată de Horacio, tatăl lui. Acesta a murit în urmă cu un an și jumătate și a lăsat în urma lui un dezastru financiar, scrie gsp.ro.

Câștigătorul US Open 2009 e falit după ce, potrivit postului America TV, tatăl său a investit banii în mai multe proiecte eșuate. A închiriat suprafețe mari de teren pentru a cultiva soia, a investit neinspirat în imobiliare și a avut mari probleme cu jocurile de noroc, unde a pierdut banii câștigați pe teren de fiul său.