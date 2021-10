Atac armat într-un oficu poştal din Memphis soldat cu trei morţi

Un angajat al poştei americane a deschis focul marţi la locul său de muncă din Memphis, statul Tennessee, omorând două persoane înainte de a întoarce arma asupra lui, au indicat serviciile poştale şi autorităţile locale, notează AFP preluat de agerpres.

"Serviciul poştal anchetează un atac armat care a avut loc mai devreme" în oraşul Memphis, a informat poşta americană într-un comunicat.

"Trei angajaţi au murit. În prezent nu mai există nicio ameninţare", a precizat US Post.Atacatorul este unul dintre cei trei angajaţi care au murit şi se pare că s-a sinucis, a afirmat la rândul său o purtătoare de cuvânt a FBI din Memphis, Lisa-Anne Culp, într-o conferinţă de presă, adăugând că a fost deschisă o anchetă."Serviciile poştale sunt devastate de această tragedie", a adăugat US Post într-un comunicat.Atacurile armate în întreprinderi sunt un flagel recurent al societăţii americane. Din anii 1970 până în anii 1990, angajaţi sau foşti angajaţi au făcut peste 40 de morţi într-o serie de atacuri asupra serviciului poştal, astfel că americanii au inventat expresia "going postal" pentru a descrie crize de violenţă la locul de muncă.