Atac cu drone la Moscova, chiar în apropiere de Ministerul Apărării/ Video

"Astăzi, în jurul orelor 04.00 (01.00 GMT), au fost raportate lovituri cu drone asupra a două clădiri nerezidenţiale. Nu există distrugeri grave sau victime. Toate serviciile lucrează la faţa locului", a declarat Sobianin pe Telegram.

"Fragmentele unei drone" au fost descoperite luni dimineaţă la Moscova pe o arteră importantă în apropierea Ministerului rus al Apărării, a informat agenţia rusă de presă TASS, preluată de AFP.



"Fragmente de dronă au fost găsite pe Komsomolskii Prospekt la Moscova, ne-au indicat serviciile de urgenţă", a transmis TASS.

An explosion on Komsomolsky Prospekt in Moscow around 1.3 km close to the Russian Ministry of Defense Russia???????? https://t.co/yqUVyl1bWf pic.twitter.com/357tgFfFgo